Rakitic: "Quiero que todos los españoles vayan ahora con Croacia"

Eliminada España con un ridículo tremendo ante Rusia toca encontrar nuevas referencias para vivir el Mundial con más pasión. Tampoco está Cristiano Ronaldo, el ídolo de muchos madridistas, ni Leo Messi, que aglutina a todos los culés y muchos catalanes.

Entre las supervivientes destaca la combativa Uruguay de Suárez, la poderosa Francia de Griezmann o la fiable Brasil de Neymar y Coutinho. También Croacia, la selección que debía jugarse la plaza a las semifinales con ‘la Roja’, pero lo hará con Rusia. Por si hay alguna duda, Iván Rakitic expresó su deseo. "Ahora quiero que todos los españoles vayan con nosotros. Espero verlos con la camiseta de Croacia, que es la más bonita", dice el centrocampista.

Una joya

Lleva cuatro años en el Barça y cada curso parece mejor. Los 21 millones que pagó el club azulgrana al Sevilla en el 2014 suponen una de las mejores inversiones de su historia. Rakitic, de 30 años, es una joya. Para el conjunto catalán y para su selección, con la que está completando un Mundial excelente.

En los octavos, además, se quitó una losa de encima que le perseguía desde hace una década. Los balcánicos pasaron a cuartos en la tanda de penaltis con Rakitic de ejecutor final de los daneses. En Viena no tuvo tanta fortuna en los cuartos de la Eurocopa del 2008. Falló y Turquía pasó a semifinales.

"Sabía que marcaría"

No le tembló el pulso al interior croata nacido en Suiza. Su mujer, la sevillana Raquel Mauri, lo celebró a lo grande junto a las pequeñas Althea y Adara. El alivio de Rakitic fue también inmenso. "Estaba muy seguro de que marcaría. Se me acercó Vida, nuestro central, y me dijo ‘por favor mételo’ y le respondí: ‘tranquilo, pasamos seguro’".

Efectivamente, Rakitic marcó el quinto y definitivo lanzamiento en una tanda con muchos fallos, muy similar a la vivida hace 10 años. En aquella erraron Modric y el entonces jugador del Schalke. Ambos lanzaron sus tiros fuera. En Nizhni Novgorod fue el partido de los porteros: el danés Schmeichel y el croata Subasic. Pero fue también la noche del centrocampista del Barça.

"Pasar así nos da mucha fuerza. Nos merecíamos una victoria como esta. Somos una generación que lleva 10 años jugando juntos y queremos hacer algo grande", explicó el azulgrana. Los croatas ya sueñan con emular, al menos, el tercer puesto de 1998, cuando el fantástico equipo de Suker, Prosinecki, Boban y Jarni acabó tercero después de eliminar a Alemania en los cuartos (3-0). Solo Francia, posterior campeona, pudo frenarlos. Las siguientes ediciones fueron decepcionantes: 2002 (23º), 2006 (22º), 2010 (no participó) y 2014 (19º).

El "hermano mayor" Modric

A los balcánicos les espera ahora Rusia, que dejó fuera a España, una sorpresa para los blanquirrojos. "Gran parte de mi corazón está con ellos. Mi mujer es española y todos los suyos están tristes. Yo también lo estoy por mis compañeros del Barça, pero esto te demuestra que hay que estar atentos. En el fútbol pasan estas cosas", comentó Rakitic, que suma 96 partidos y 15 goles en su trayectoria con la selección.

