El Rallysprint de Fabero no se celebrará en 2018

Á. ESTÉBANEZ | PONFERRADA

El Rally de Fabero no se disputará este año. Así lo ha hecho público el Ayuntamiento de la localidad berciana tras la nota recibida por el presidente de la Escudería Club Deportivo Team Repauto, Severino Rodríguez, con fecha 7 de enero, donde comunica que por motivos internos de la escudería este año les es imposible la realización de Rallysprint Villa de Fabero. No obstante no es una decisión definitiva, quedando abierto para que en futuras ediciones se pueda celebrar.

Desde el Ayuntamiento de Fabero se quiere manifestar su apoyo y compromiso con el deporte y todo tipo de eventos que signifiquen la puesta en valor del municipio.