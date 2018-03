Ramos cumple 150 partidos

Rodrigo Errasti | madrid

Sergio Ramos no se esconde y tampoco es de los que se arruga ante las situaciones complicadas. «Justo al contrario», asegura. Palabras con las que suele rebatir él a los periodistas desde que debutara con la selección en 2005 en Salamanca ante China (3-0) con sólo 18 años. «Las críticas no me afectan. En partidos clave prefiero leer lo que dicen. No me vengo abajo con las críticas ni me vengo arriba con los halagos. Es imposible ponerte de acuerdo con todos. En general hay críticas que compartes y otras que no. Estamos expuestos a la opinión de profesionales y hay que tenerles el respeto que a veces no tienen con nosotros», afirma el defensa sevillano del Real Madrid, que se dispone a cumplir 150 internacionalidades con España.

Nunca en la historia del fútbol europeo un jugador llegó tan pronto a los 100 partidos con su selección (sin cumplir los 27 años), y lo hizo con un gol (ante Finlandia en marzo de 2013). Lo logró además teniendo en su palmarés la Eurocopa de Austria y Suiza de 2008 (que celebró recordando al malogrado Antonio Puerta), el Mundial de Sudáfrica de 2010 y la Eurocopa 2012, en la que marcó el recordado penalti a lo Panenka en las semifinales, siendo elegido además MVP del partido. «Las enseñanzas de Luis Aragonés y Del Bosque me han hecho mejor jugador y mejor persona», reconoce. El anterior seleccionador le consideró «el mejor lateral en Sudáfrica y el mejor como central en la Eurocopa de Polonia y Ucrania». «Es uno de los mejores defensas del mundo y un futbolista capaz de atacar y meter goles».