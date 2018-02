Ramos mete a España en cuartos de la Copa Davis

Albert Ramos ha derrotado este domingo al británico Cameron Norrie, por 7-6 (7/4), 2-6, 7-6 (7/4) y 6-2 con muchos problemas y sufrimiento para sumar el 3-1 que clasifica a España para los cuartos de final del Grupo Mundial de la Copa Davis. En una dura lucha de 3 horas y 43 minutos, con la tensión típica de esta competición y en una mañana fría (ocho grados), el equipo de Sergi Bruguera ha alcanzado la 26ª victoria consecutiva en casa, a solo dos ya del récord de Italia.

🇪🇸 @albertramos88 finally ends the resistance of the excellent Cameron Norrie to send Spain through to the #DavisCup quarterfinals for only the second time since 2012.



🇪🇸 3-1 🇬🇧 pic.twitter.com/Br99V6YLqF