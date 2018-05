Ramos no se fía del Liverpool

ROBERTO MORALES | MADRID

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, dijo que la final de la Liga de Campeones en Kiev ante el Liverpool «puede que sea la más dura» de las que el equipo blanco ha disputado en los últimos años, por encima de las dos contra el Atlético de Madrid y de la última frente al Juventus. «Puede que sea la final más dura que hayamos tenido. No vamos a pensar que el Liverpool es más débil que otros equipos, porque no lo es. Se han ganado su derecho a jugar la final gracias a sus actuaciones. Han jugado bien y han eliminado a grandes equipos. Ha pasado tiempo desde que alcanzaron su última final, pero es un club con una gran historia y sabe cómo jugar en estas citas», valoró en una entrevista con los medios de la Uefa.

«Tendremos que dar lo mejor de nosotros en todos los niveles, no solo físicamente. Es un equipo inglés, por lo que nunca se rinde. Pero no solo confían en sus atributos físicos, también son buenos técnicamente, con mucha velocidad y grandes jugadores», añadió. Ramos destacó el valor que tendría la conquista de una tercera Liga de Campeones consecutiva para el Real Madrid: «Es un sueño y un objetivo. Hay que estar convencidos y creer en nuestro equipo, que siempre le puso alma y corazón a cada competición en la que jugamos».

«Tenemos el premio de poder disfrutar de nuevo de otra final. Ojalá la ganemos porque sería añadir no un título más, sino una ‘Champions’ más. Sería empezar a valorar que es un equipo de época, algo que quizá la gente todavía no tiene muy claro», dijo.

Para alcanzar la cita de Kiev, el equipo de Zinedine Zidane tuvo que eliminar a PSG, Juventus y Bayern, «uno de los caminos más difíciles», según Ramos. «Hay que valorarlo porque eran favoritos para ganar esta competición», destacó, y reconoció que eliminarlos les reforzó «anímicamente» para afrontar una final «que va a ser muy dura».

El Liverpool «es un rival muy duro, con grandes jugadores, que ha hecho muchos méritos para llegar a la final. Es un equipo muy bueno en lo técnico y muy rápido, que a la contra puede hacer mucho daño. Vamos a intentar contrarrestarlo para que tanto Salah como Mané o Firmino, jugadores tan rápidos, verticales y difíciles de controlar, estén bien vigilados para que no tengan el día de inspiración, porque te la pueden liar», manifestó.

Para hacer daño al equipo inglés, Ramos señaló que será clave el juego «a la contra y a balón parado» junto a la concentración máxima todo el partido. «Intentaremos hacer un partido muy serio y estar muy concentrados porque cualquier detalle marca la diferencia en este tipo de partidos. Y ojalá podamos brindar otra ‘Champions’ a nuestra afición», concluyó.

Por otra parte, on nueve o diez titulares que repetirán de inicio el sábado en la final de la Champions en Kiev, para la que se postula Gareth Bale, el Real Madrid no superó con victoria, aunque sí sin lesiones, el último ensayo contra el Villarreal, saldado con un empate con el que el equipo de Zinedine Zidane cerró con mal sabor la Liga a la espera del partido más trascendental de la temporada. En una especie de entrenamiento contra un rival que en nada se parece al Liverpool y que antes del encuentro ya se había asegurado la quinta plaza en el campeonato, el Real Madrid volvió a pecar de relajación al obtener una buena ventaja (0-2) y al final se quedó sin triunfo en un compromiso en el que su única preocupación era no sufrir contratiempos.