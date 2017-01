Ramos quita relieve al Celta

R. ERRASTI | MADRID

El Real Madrid, actual líder de la Liga Santander, se enfrentará al Celta de Vigo en los cuartos de final de la Copa del Rey, que accedió a esta ronda tras eliminar al Valencia, al que le endosó seis goles en dos partidos.

En conjunto gallego intentará dar la sorpresa en el partido de ida, en el Santiago Bernabéu, frente a un Real Madrid que se deshizo en octavos del Sevilla, al que goleó en casa (3-0) y con el que empató en el Sánchez Pizjuán (3-3).

El último precedente copero entre el Real Madrid y el Celta de Vigo se remonta a la temporada 2012/2013. En aquella ocasión, en octavos de final, el conjunto gallego ganó en la ida (2-1) y perdió en la vuelta, en el Santiago Bernabéu (4-0).

Sergio Ramos, tras las manifestaciones realizadas tras el encuentro ante el Sevilla quita protagonismo al resultado del sorteo. El capitán madridista dijo que no le sale celebrar un gol en un estadio que considera su «casa» pero hizo «un gesto a una parte de la grada» porque «cuando se acuerdan de tu madre...».

Después de marcar, de penalti, el 3-2 que prácticamente sentenciaba la eliminatoria, el defensor internacional pidió disculpas a la afición de su exequipo para enseguida encararse con la grada en la que se sitúan los hinchas radicales, que no habían cesado de insultarlo en todo el partido.

«No me he calentado ni le he faltado a la afición porque no me sale celebrar un gol aquí. Le pido perdón a una parte pero a otros no. No quiero hacer una bola más grande. Sevilla es mi casa, pero me debo al Madrid», añadió el jugador internacional.

Sergio Ramos lamenta si «la gente no ha entendido» su gesto aunque le gustaría ser recibido de otra manera porque será «enterrado con una bandera del Sevilla y otra del Real Madrid», ya que el club donde se formó es -reiteró- su «casa».

Por otro lado, la Liga Nacional de Fútbol Profesional anunció que va a denunciar ante el Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia los actos violentos ocurridos durante el partido Sevilla FC - Real Madrid CF correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey.

«No se debe insultar a nadie en un terreno de juego, y en este caso menos, cuando se trata de un jugador y un futbolista como Sergio Ramos. Es muy malo para el fútbol y para la sociedad actitudes de este tipo».