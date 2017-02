Ramos, trabajo en el gimnasio

A. GÓMEZ | MADRID

El Real Madrid sólo tiene en mente el próximo partido. Eliminado en la Copa por el Celta de Vigo, el club blanco sólo mira a la Liga a la espera de que Europa con la Champions vuelva a llamar a su puerta en unas semanas. Y lo hace con el reto de sacarse la espina de la eliminación en el torneo del k.o. precisamente frente al plantel gallego. Zidane seguirá sin contar con varias de sus piezas clave aunque sí podrá recuperar a algunos. En la sesión de ayer uno de los que ocupan la enfermería, el capitán Sergio Ramos, trabajó al margen del grupo, en el interior de las instalaciones.

Según el club, el defensor sevillano no saltó al césped junto al resto de sus compañeros para desarrollar el segundo entrenamiento de la semana.

En cambio sí que alternaron trabajo en el interior con ejercicios sobre el césped los lesionados Dani Carvajal, el croata Luka Modric y el brasileño Marcelo Vieira, que continúan con sus procesos de recuperación y tienen prácticamente descartada su presencia en Balaídos. Por su parte el galés Gareth Bale continuó también con sus ejercicios recuperatorios en el interior de las instalaciones.

El resto de la plantilla trabajó a las órdenes del francés Zinedine Zidane, que contó con los jugadores del Real Madrid Castilla Álvaro Tejero, Luismi Quezada, Achraf Hakimi y Enzo Zidane, así como el luso Pepe y el colombiano James Rodríguez, que podrían volver a la convocatoria tras superar sus respectivas bajas.

El Real Madrid completará hoy por la mañana el penúltimo entrenamiento preparatorio para el choque en Vigo a partir de las 11.00 y de nuevo a puerta cerrada.

MODRIC, DUDA

La titularidad de Luka Modric en el partido de Vigo se antoja cada vez más difícil. El centrocampista blanco ha entrenado al margen del grupo alternando el gimnasio con el trabajo de campo. Zidane no quiere forzar el regreso del croata y tendrá que recomponer el centro del campo. Sin Kroos, será baja por sanción, y con Modric casi descartado.

El centrocampista se tuvo que retirar en el partido contra el Málaga con una sobrecarga en el aductor largo derecho y ya se perdió el partido contra la Real Sociedad. Su hueco lo cubrió con un sobresaliente resultado Kovacic. Isco, James y Asensio también optan a cubrir dos puestos en el centro del campo.

Modric ya se perdió los partidos de Liga ante Eibar, Betis, Athletic y Alavés de Liga, y los dos partidos ante el Legia de Varsovia de Champions por una lesión de rodilla.

Ahora el croata apura su recuperación y Zidane no quiere precipitarse para no perder a un jugador de su importancia en el tramo decisivo de la temporada en la que la Liga y la Champions aparecen como opciones factibles por las que luchar. Y en ese escenario Luka Modric aparece como un jugador esencial. Por eso Zidane no quiere acelerar los tiempos de su recuperación.