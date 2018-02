El Rayo Vallecano fulmina a la Peña

JOAQUÍN COTO | LEÓN

El Rayo Vallecano fulminó ayer a la Peña (0-3) en un partido donde los madrileños jugaron a medio gas y aún así se llevaron los tres puntos goleando. Los leoneses trataron de aguantar la tormenta de goles en un choque en el que muchos de los jugadores locales dieron la sensación de no competir al máximo, sin arriesgar lo más mínimo y esforzándose poco.

La Peña es muy inferior al de temporadas pasadas y eso se nota en cada uno de los partidos de este año. Hundidos en la tabla, los leoneses esperan ya a terminar los seis partidos que aún les restan para terminar la temporada lo más dignamente posible, porque el descenso ya hace varias jornadas que está asumido.

Los madrileños del Rayo supieron aprovechar los errores locales, sobre todo en el penalti claro e innecesario que cometió Víctor en el minuto 38 de encuentro y que transformó Alberto. El 0-2 fue obra de Solano en el minuto 62 de un centro desde la banda izquierda y aumentaría Bercero rematando un saque de esquina en el minuto 91, cuando el partido a punto estaba ya de finalizar.

No hubo mucha más historia en un choque donde la Peña nunca contó con ocasiones claras y las pocas que tuvo no supo materializarlas. Los madrileños no levantaron el pie del acelerador y pudieron hacer unos cuantos goles más, pero a veces el portero y otras la mala puntería evitaron un marcador mucho más amplio.