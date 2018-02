Una reacción demasiado tardía

FRCO. ROBERTO OTERO | PONFERRADA

La practicidad contra la vistosidad. Es el eterno dilema del fútbol. La Deportiva ha mostrado en los últimos dos meses esas dos caras del fútbol. El juego no convence, la imagen no es buena, todo está en entredicho, pero los números parciales de ese tiempo dicen otra cosa. La formación de Carlos Terrazas es el tercer mejor equipo en este lapso de tiempo con 16 puntos obtenidos de 24 posibles. Y si no hubiera regalado como regaló en los dos partidos iniciales del 2018, estaríamos hablando de 22 sobre 24 puntos obtenidos, de la octava posición y de encontrarse a día de hoy a seis puntos de la zona de play off. Y posiblemente también se podría haber fichado a otros jugadores en el mercado invernal por los objetivos por los que estaba peleando en ese momento la escuadra berciana.

Está claro, como decía la pasada semana Jorge García en La 8 Bierzo, que al equipo blanquiazul le está lastrando el primer tercio de campeonato. Mejor dicho, algo más. El dato es elocuente. Entre la jornada 1 y la 16 el total de puntos sumado fue 13, mientras que entre la 17 y la 14, o sea, la mitad que el tramo anterior, los puntos obtenidos han sido 16, es decir, tres más.

El papel del equipo fuera de casa también ha condicionado mucho la clasificación. Si en casa ya se han acumulado muchas derrotas (4), fuera de casa el cuadro de Carlos Terrazas sólo ha sumado seis puntos: una victoria, la de Toledo el 10 de diciembre, y tres empates, los del Alfredo Di Stéfano, La Albuera y Cerro del Espino.

El Atlético de Madrid B, que suma cinco victorias y tres empates desde el inicio de diciembre, el CF Talavera de la Reina, que totaliza cinco triunfos, dos empates y una derrota, la propia Deportiva y el Rápido de Bouzas, con cuatro victorias, tres empates y un partido pendiente (lo juega mañana), ocuparían las plazas de play off, si sólo contasen estas últimas ocho fechas.