El Real Mallorca da cuatro años a Álex Gallar

ROBERTO ARIAS | león

Álex Gallar (Sabadell, 1992) se convirtió ayer en doble protagonista del partido, una de forma involuntaria y la otra voluntaria.

El jugador catalán acabó siendo el mejor del equipo leonés, tras despertar de su letargo en la segunda parte, partiendo de sus botas las jugadas más incisivas del conjunto blanco y las que llevaron peligro real e incertidumbre al portero y defensa blanquiazul.

Sin embargo, acabó siendo también un auténtico problema para los medios informativos, ante la negativa por parte de la jefa de prensa del club leonés a que éste pudiera ser entrevistado para hablar del partido, y es que la cúpula blanca pretende fiscalizar las informaciones de la Cultural poniendo trabas a los profesionales de los diferentes medios a la hora de realizar su trabajo. Menos mal que el equipo está en la tercera categoría del fútbol español, porque si estuviera dentro del fútbol profesional...

Ahora, eso sí, cuando hay que presentar algún nuevo patrocinador, colaborador o campaña de socios entonces se convoca a los medios y todo son facilidades. A Felipe Llamazares, como cabeza visible e ideólogo de las normas para entrevistar a los jugadores en la entidad blanca le viene muy bien que los medios den publicidad a lo que le interesa y poner algo así como una ‘ley mordaza’ a todo aquello que no suscita ningún interés o no haya alguna razón económica detrás. La Cultural es de León y sus aficionados y con tantas trabas sólo se está dificultando a sus seguidores el conocimiento de lo que piensan sus jugadores.

Ya va siendo hora de que la estructura sea acorde con la categoría y que no sólo se copie lo malo de clubes de dilatada trayectoria en Primera o Segunda División.

Un ejemplo, cuando la Cultural jugó contra el Real Madrid todo fueron trabas y cortapisas de la entidad culturalista a la hora de que cada medio pudiera trabajar con los redactores que quisiera. A la inversa, cuando fue el Real Madrid-Cultural todo fueron facilidades desde la entidad madrileña. Por eso es tan grande y la Cultural...

Por otro lado, el futbolista catalán podría haber disputado ayer el último partido con la elástica blanca. El interés mostrado por el Real Mallorca por incorporarlo a sus filas puede resultar decisivo a lo largo de la semana que hoy comienza para que se produzca el cambio de aires. El club bermellón da cuatro años al jugador de Sabadell y doblando los emolumentos que percibe en la Cultural, al estar establecido el salario mínimo en 77.500 euros para la Segunda División, lo que supondrá un montante mínimo de 310.000 euros en las cuatro temporadas.

La cláusula de rescisión del jugador con la entidad leonesa es de 100.000 euros, cifra que tendrá que abonar el Real Mallorca, que podría verse incrementada en otros 21.000 euros de IVA si finalmente el pase del jugador no se hace como traspaso, en cuyo caso se ahorraría esa cantidad la entidad mallorquina.

De cerrarse su fichaje por parte el club balear, sería su segunda experiencia en la isla, tras jugar con el juvenil y el filial bermellón.

«Desde la Cultural y Deportiva Leonesa no me dejan hablar», ha dicho Álex Gallar, «centrado, centrado de cara al partido de este domingo (por el encuentro de ayer frente a la Ponferradina). Cada cosa que digo me la tengo que mirar», asegura el extremo zurdo.

Su posible fichaje se podría concretar a partir de hoy, una vez disputado el derbi que enfrentó a la Cultural con la Ponferradina.