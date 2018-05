La reforma de la categoría puede quedar aplazada

otero conde | ponferrada

La victoria de Luis Rubiales en las elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol podría paralizar el plan diseñado y aprobado la pasada semana en San Sebastián por la Comisión de Clubes de Segunda División B, que preside Marcelino Maté, y que estaba sólo pendiente de la aprobación por parte de la Asamblea el próximo mes de julio. En sus primeras manifestaciones, Rubiales aseguró que esos cambios se tendrían que estudiar por parte de todos los agentes del fútbol y que no se pondrían en marcha en la temporada 2019-2020 como se había diseñado.

Lo aprobado

El congreso celebrado la semana pasada en San Sebastián aprobó cambios importantes para la Segunda División B y para la Tercera ya de cara a la temporada 2019-2020. Y esos cambios ya afectarían al desarrollo de la 2018-2019. Se pretendía dividir las dos categorías citadas en dos series o divisiones cada una. Es decir, podríamos hablar de Segunda División B, Segunda División C (por encima de ellas, la Segunda División A como está ahora), Tercera División A y Tercera División B.

Hablando siempre de lo acordado y que con la llegada de Rubiales quizá no vea la luz tan pronto como se esperaba, los cuatro primeros de cada grupo de Segunda División B de la temporada 2018-2019 jugarían la fase de ascenso normal. Cuando se resolviese la misma y se estableciesen los ascensos a la categoría superior y los cuatro descensos desde ésta, los 16 equipos que resultasen y los quintos de la Liga regular serían los que compusiesen la Segunda División B de la temporada 2019-2020.

Los otros 60 equipos competirían en tres grupos divididos por zonas geográficas en Segunda División C, que pasaría a ser la cuarta categoría del fútbol español. Es decir, si la Ponferradina no ascendiese dentro de un año u ocupase uno de los cinco primeros puestos en la Liga regular, jugaría al año siguiente en Segunda División C. Lo mismo le ocurriría a la Cultural, en caso de acabar descendiendo esta temporada. Insistimos que esos plazos son los aprobados por la Comisión de Clubes de Segunda División B, pero que con la llegada de Rubiales a la REFF no parecen estar tan claros. El reparto de las regiones en los grupos de Segunda División C sería orientativo, por cuanto dependería de cuántos hubiera de cada una.

En Tercera División ocurriría algo similar, con una Tercera División A (quinta categoría) de seis grupos de 20 equipos y una Tercera División B (sexta categoría) de 18 grupos de 20 equipos cada uno.

A mediados de la década de los 80 del pasado siglo ya se dieron dos cambios parecidos con ascensos y descensos masivos por las reestructuraciones de ambas categorías. Se pasó de dos grupos de 20 equipos a uno de 22, por lo que hubo 18 descensos, y luego se hicieron los actuales cuatro grupos de 20, que fue cuando subió la Deportiva por primera vez.

Copa del Rey

En cuanto a esta competición, Rubiales aseguró que se pretende descargar un poco el calendario, pero que también tendría que ser objeto de estudio y debate. El modelo inglés parece que es el que más le gusta al dirigente canario.