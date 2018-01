Los regalos ya pasaron

Con el paso de los Reyes Magos se pone fin al descanso navideño y se reanuda la competición, que tendrá como primer envite la disputa de la jornada que cierra la primera vuelta del calendario. El Reino de León abrirá sus puertas en el recién estrenado 2018, para recibir desde tierras sorianas a un Numancia que viene de hacer lo propio en competición copera, ante uno de los grandes de este deporte, y así servir un derbi regional en el primer partido del año.

El conjunto culturalista presenta algunas novedades con respecto al 2017 en cuanto a su plantilla se refiere. La apertura del mercado de fichajes ha traído en forma de refuerzo a tres nuevos jugadores. Para ello, otros han tenido que hacer las maletas y alguno más está en puerta de embarque para coger el mismo camino, y es que el fútbol no entiende de sentimentalismos, si no de resultados, y es que cualquier futbolista es itinerante, y no definitivo en un club. El tiempo y el desarrollo de la competición dirá si ha sido un acierto, o si la supuesta mejoría se quedó solamente en propósitos. Quien toma decisiones asume totalmente sus responsabilidades.

La Cultural sabe que sumar de tres en tres jugando como local es necesario, para ir escalando posiciones que permitan que cada partido no se convierta en una final, porque las necesidades apremien, si no en una jornada más donde el fútbol se convierta en un buen regalo para el aficionado, disfrutado y saboreado por los artistas en el campo, que son los jugadores. Para ello se debe ir haciendo los deberes desde hoy, y que mejor que ante un viejo conocido como el Numancia.

Tiempo de reflexión ha habido desde el partido de Oviedo, donde se cerró un ciclo, para corregir todo tipo de errores que han costado demasiados puntos y que pone a las claras que los regalos en esta categoría se pagan y su penalización no tiene límites, y es que los Reyes Magos pasan solo una vez. El año nuevo trae sensaciones frescas para convertirlas en puntos, pero de tres en tres.