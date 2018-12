Reino de León busca estrenar su casillero frente al Aquimisa

Reino de León Agustinos afronta una nueva oportunidad para estrenar su casillero de triunfos en la Liga. Después de diez partidos con un resultado adverso los de Fermín Hueso reciben en el Palacio al Aquimisa Carbajosa (Palacio de Deportes, 20.00 horas) dispuestos a cerrar el año de la mejor manera posible.

Aunque un resultado positivo no le impedirá abandonar el puesto de colista sí permitirá a los leoneses rearmarse de moral para intentar remontar el vuelo en la clasificación. El rival, el Aquimisa, no parece ser un ogro aunque para ello los locales deben mostrar sus mejores virtudes con el reto de que su calidad quede plasmada en la pista en detrimento de una irregularidad que le ha costado hasta el momento no poder salir airosos de sus compromisos ligueros.

Defensa y acierto en ataque se presentan como sus mejores argumentos para empezar a sumar. Sería en mejor regalo de Navidad para el Reino de León y también para su afición.

Ofori, al Bierzo Fitness

Brian Ofori se ha convertido en el último refuerzo del Bierzo Fitness Dentomedic Ponferrada. Canadiense 1,97 metros, 27 años, procedente del Iraugo de LEB Plata y su puesto es el de ala-pívot.

Ayer el fichaje del club berciano pasaba reconocimiento médico, estando el Bierzo Fitness a la espera de que la Federación Española dé su visto bueno para que pueda jugar en el parido del próximo sábado frente al Santo Domingo de Betanzos.