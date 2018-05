«Reivindicamos un mayor apoyo porque la mujer importa en la lucha»

JESÚS OBLANCA | LEÓn

El papel de la mujer en la lucha como deporte federado tiene una historia corta. Hasta hace bien poco tan sólo se las permitía luchar en base con los chicos; ahí acababa la experiencia competitiva. Tan sólo Tamara Gómez reivindicó derechos legítimos con su participación en corros sénior con hombres. Después llegó la implantación de la lucha femenina; un proceso difícil y con múltiples aristas que dificultan la plena integración de la mujer en la lucha y la consolidación de un calendario competitivo estable y autónomo.

Isabel Justel, Nerea Lorenzo y Vanessa Santos son las actuales campeonas de Liga sénior de Lucha Leonesa. Tres estilos de lucha diferentes para tres campeonas de 15, 17 y 19 años de edad respectivamente; un dato que deja bien claro que futuro hay. Junto a ellas, Miriam; un referente, una de las pioneras de la lucha femenina y la que mayor palmarés acumula. Analizamos con ellas el presente y el futuro de su lucha.

—¿Desde cuándo en la lucha?

—Miriam: Pues desde 1994. Empecé en la escuela de Lucha del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

Isabel: Desde los 6 años. Comencé a entrenar en mi colegio, el Antonio Valbuena, con las escuelas municipales.

Nerea: Llevo 4 años luchando. Empecé aquí, en el luchódromo, con las escuelas deportivas municipales de León.

Vanessa: Yo hace tres años que lucho. Empecé también aquí, en las escuelas de lucha municipales.

—Todas lleváis ya tiempo luchando y todas habéis sido campeonas, en el caso de Miriam lo ha sido en los tres pesos, ¿cómo valoráis la situación actual de la lucha femenina?

—Miriam: Ahora mismo veo que está en declive. Habíamos conseguido ser bastantes chicas, pero este verano ya sólo lucharon unas pocas. Algo se está haciendo mal.

Isabel: Yo veo muy escasa la participación y poco apoyo hacia nosotras.

Nerea: La participación es muy baja, hay pocos corros, y cuanta menos competición haya menos motivación y menos ganas tendremos.

Vanessa: Aunque no llevo mucho luchando si percibo que ha habido un descenso alarmante en el número de chicas. Me temo que la cosa no va a mejorar.

—¿Cómo percibís desde el centro del corro la actitud del público hacia vosotras? ¿Sentís que se valora vuestra lucha, Vuestro esfuerzo?

—Miriam: A mí particularmente creo que si se me ha valorado. Aun así soy consciente de que todavía hay a quien le choca ver a una mujer en el corro.

Isabel: Yo creo que hay un sector del público que si nos valora.

Nerea: Dependiendo del corro. Por desgracia a mí me ha pasado que, tras ganar un corro, un aficionado me haya recomendado que me quede en casa fregando. Es una pena.

Vanessa: Sí que se valora nuestra lucha, pero también es cierto que cuando comienza la lucha femenina apenas sí hay público. La grada se llena cuando comienzan los chicos.

—Uno de los principales problemas, si no el mayor ahora mismo, es la ausencia de luchadoras. La temporada pasada era difícil incluso ver completo el cuadro de honor de algunos pesos. ¿Cuál creéis que es el motivo y cuál la solución?

—Miriam: El motivo creo que es el desánimo que ha cundido entre las chicas por la falta de apoyo y de corros. Si fallas a uno casi pierdes ya la temporada. Tenemos muy poca competición. Habría que trabajar en ese sentido, en la elaboración de un calendario competitivo más amplio.

Isabel: Por la falta de corros, de competición para nosotras.

Nerea: Esta claro que por la falta de corros. Al ser tan pocas si falta una el resto puntúa y te quedas fuera de la lucha por el título.

Vanessa: La escasez de corros sin duda es un factor importante. Creo que falta promoción.

—Las cuatro os habéis iniciado en una escuela de lucha. ¿Cómo valoráis el papel de las escuelas y de los clubes en la formación de luchadores?

—Miriam: Pues gracias a que existen nosotras seguimos luchando. Su trabajo es imprescindible. Siempre nos han apoyado a pesar de todo.

Isabel: Su labor es importante, gracias a ellas podemos entrenar.

Nerea: Son importantes. Si no fuera por eso no lucharíamos ninguna.

Vanessa: Juegan un papel vital. Han sido nuestro mayor apoyo.

—Hasta ahora habéis pasado por todos los formatos en lo que a calendario se refiere: Corros específicamente femeninos, con la base o con los chicos sénior. ¿Cuál consideráis que es la mejor alternativa para vosotras y para el público?

—Miriam: Pocas veces hemos ido solas. Por desgracia cuando nos ponen solas apenas hay público. Sigo pensando que si se promocionase nuestra lucha podríamos ir solas, pero hace falta eso: promoción. De no ser así mejor ir con los chicos sénior que con la base, porque en base están las familias de los niños. Cuando estos acaban todos se van y nos volvemos a quedar solas.

Isabel: Mejor con los chicos sénior. Hay más gente. De otra manera apenas hay público.

Nerea: Con los chicos mejor. El tema de la duración se podría solucionar con dos corros simultáneos.

Vanessa: Vista la situación actual solas no podemos ir, mejor con los sénior, aunque tampoco está mal ir con la base.

—¿Cómo valoráis la gestión realizada hasta ahora por la Federación en relación con la lucha femenina?

—Miriam: En determinados momentos sí se han preocupado de nosotras, pero la mayoría de las veces no. Cuando más los necesitábamos no han estado. Tuvimos una iniciativa que no se apoyó, al contrario. Se hubiera podido mejorar, pero aquello se dejó morir y así hemos llegado a la situación actual.

Isabel: Mala, no se nos presta atención.

Nerea: Mala. Si esta fuera una federación normal se hubieran hecho las cosas de otra forma.

Vanessa: En algunas cosas sí nos apoyaron, pero la mayoría de las veces no. Lo viví en mis propias carnes cuando quedé campeona de Europa de luchas celtas. Por su dejadez y falta de seriedad perdí una beca.

—Conocéis la situación que atraviesa la lucha ahora mismo, con un proceso electoral aun abierto. ¿Qué le pedís al próximo presidente de este deporte en relación con la lucha femenina?

—Miriam: Más apoyo, que cuenten con nosotras. Nosotras también luchamos. Queremos más lucha, más corros, y así saldremos más motivadas.

Isabel: Más apoyo y más corros para nosotras. Son muchas cosas.

Nerea: Que nos tengan más en cuenta y que nos presten más atención. Tenemos muy poca competición y así es difícil encontrar motivación.

Vanessa: Más apoyo, más promoción. Tenemos los mismos derechos que los chicos. Queremos más corros.

—En lo deportivo, ¿Qué expectativas tienes para la temporada 2018?

—Miriam: Quisiera poder asistir a los corros y ver más chicas, mas competición. Intentaré motivarme con eso para luchar.

Isabel: Yo sólo quiero tener más rivales, con eso me conformo.

Nerea: Quiero competir, que haya más chicas y que sea aún más difícil ganar.

Vanessa: Que aumente el número de chicas, que se complete el cuadro de honor en todos los pesos, que haya más corros de Lucha Leonesa.