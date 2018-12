«Repetir en unos Juegos sería un sueño y otro impulso para el rugby»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

María Casado está viviendo en primera persona el momento más importante para el rugby femenino español. Lo hace como una de sus referentes y con el ADN leonés en sus venas. La coyantina, que fue esencial en el histórico diploma olímpico del ‘seven’ hispano en Río 2016, espera poder repetir presencia en 2020 en Tokio. Calidad tiene para ello. Y también la confianza del cuadro técnico de la Federación. Con un 2018 en el que también lograba otro hito en las Series Mundiales con el séptimo puesto final, para el próximo ejercicio espera nuevos retos: uno con su club, L’Hospitalet, y otro de Las Leonas en el ámbito internacional con vistas a allanar el camino hacia los Juegos.

—El 2018 ha sido un año intenso y con un bagaje bastante positivo para el rugby femenino español. Como protagonista en primera persona, ¿qué valoración haces?

—Ha sido uno de los mejores. No el más porque me quedo con el 2016 cuando pude hacer realidad mi sueño de estar en unos Juegos y además lograr el diploma olímpico, pero aparte de ese puedo decir que ha sido más que notable este 2018. Además de positivo también ha sido de cambios, que creo que han sido para bien. En el plano deportivo hemos logrado finalizar las Series Mundiales en séptima posición, un resultado más que destacado teniendo en cuenta a las selecciones que teníamos enfrente y que esta competición sólo la juegan las principales potencias. En cuanto a nivel de club logramos mantener la categoría en la División de Honor y ahora afrontamos esta dispuestas a hacer un gran papel. Prueba de ello es que vamos terceras en la Liga y con muchas opciones de disputar el playoff por el título.

—El 2019 llega también con importantes alicientes. Uno son las Series Mundiales que deciden cuatro plazas para los Juegos.

—Por ese camino no va a ser fácil. Sólo los cuatro primeros equipos de esta competición tendrán el billete y a día de hoy hay que ser realistas y pensar que Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y Canadá están un escalón por encima, no sólo por potencial, también por recursos económicos al estar estos países este deporte muy profesionalizado. Pero aún así somos capaces de hacerles frente. Aún así hay poder superarles es casi una proeza. Pero aún tendremos más oportunidades para lograr clasificarnos para Tokio y con una selección en la que todas somos una piña el objetivo es factible.

—Y a nivel de club.

—Estamos en una dinámica bastante buena. Con la llegada de María Rivera al banquillo, una ex compañera mía en la selección, las cosas están marchando de manera positiva. Vamos terceras y aunque la Liga es muy exigente el camino hacia el playoff lo vamos realizando de una manera bastante favorable.

—Con la selección ‘seven’ sumas más de 200 partidos, algo que pocas jugadoras pueden decir y que corrobora la condición de referente.

—Para mí los números son importantes en cierto sentido. No me fijo en ellos aunque también significan que sigues ahí. Y eso es muy positivo. Tanto con los anteriores seleccionadores como con el actual Pedro de Matías la sintonía es muy buena. Confían en mi trabajo y eso me hace sentir orgullosa. Y también seguir aportando a la selección.

—Además, con galones en el siete español.

—Voy cumpliendo años. Eso no cabe discusión. A lo mejor a nivel físico ya no estoy como antes aunque me cuido y creo que la forma es similar. Pero he ganado en experiencia y en el rugby, como en la vida, eso vale mucho. Sigo trabajando como siempre y eso es un aval importante. No vale con los que has conseguido sino con lo que tienes por delante y los retos que te plantees.

—Sin duda los Juegos.

—Claro está. Es lo máximo y también por lo que lucho con el resto de compañeras. Pero también existen otros retos. Todo suma y de todo aprendes. De lo bueno y también de lo malo. Aunque creo que en estos últimos años la mayor parte de las cosas que me han pasado, lesiones aparte, han sido positivas.

—¿Hay María Casado para rato?

—Eso es espero. Me veo bien en todos los sentidos y tengo la ilusión intacta para seguir disfrutando de este gran deporte.