La resaca de Copa daña a la Cultural

F. RODRÍGUEZ | VIGO

La Cultural se llevó un punto del campo de Barreiro, en un partido en el que por dos veces lograron ponerse por delante en el marcador pero que acabaron sufriendo hasta ir por detrás en el marcador y en el tiempo añadido lograr la igualada tras la remontada de los jugadores vigueses (3-3). Con este resultado los de Víctor Cea acumulan ya seis partidos sin perder y con este punto se sitúan en puestos de playoff de ascenso. Con todo, el punto tiene un sabor agridulce porque los blancos fueron dos veces por delante en el marcador pero no tuvieron el oficio necesario para mantener la ventaja.

Fue un partido extraño el jugado por los leoneses en Vigo. Tuvieron la suerte de verse por delante en el marcador muy pronto, cuando a los ocho minutos de juego el más listo de la clase, Sergio Marcos, no pide barrera en una falta muy cerca de la frontal del área, y al ver a Aridane libre de marca por el medio le mete el balón para que este marque ante la incredulidad de los jugadores vigueses. Hasta ese minuto, el juego no había deparado nada especial. Los dos equipos se situaban en el centro del campo comenzando a estudiarse sin que hubiera sensación de peligro, pero un error rompió las hostilidades. Sin embargo no fue bueno para la Cultural adelantarse tan pronto en el marcador. Todavía quedaba mucho tiempo por delante, y los jugadores entrenados por Víctor Cea dieron un paso atrás. Le dieron espacios al conjunto vigués y en lugar de presionar en medio campo se lo cedieron a los vigueses que comenzaron a tener mucha presencia en el área defendida por un Palatsí que, sin lugar a dudas, fue de lo mejor en estos primeros cuarenta y cinco minutos de juego. Eran los mejores minutos del filial céltico, pero su esfuerzo no era suficiente para igualar el encuentro ante una Cultural que sobrevivía sacando balones como podía y buscando una contra para tratar de sentenciar el encuentro.

El paso por el vestuario no cambió ni lo más mínimo el guión marcado en los primeros cuarenta y cinco minutos. Víctor Pastrana dio un primer aviso a los dos minutos en una acción en la que logró llevarse a tres jugadores para acabar el balón en córner. En la siguiente jugada, un centro desde la derecha de Solís es rematado por Manu Farrando al fondo de las mallas con lo que subía el empate al marcador.

El tanto despertó a los leoneses, que despertaron de su letargo ofensivo y dieron un paso al frente buscando un tanto que los volviera a poner por delante en el marcador. Un tanto que llegó poco después, cuando el colegiado castigó una mano dentro del área señalando el punto de penalti, poniendo Hugo de nuevo a la Cultural por delante en el marcador.

El partido estaba entretenido, con dos equipos que había perdido el miedo y buscaba los goles para llevarse los tres puntos en juego. La Cultu esperaba al filial para recuperar un balón y salir con velocidad a la contra, mientras que los vigueses aprovechaban el hueco que el rival le dejaba en el centro del campo para organizar su juego de ataque. Así, a poco menos de media hora para la conclusión del encuentro, Pampín conecta un potente disparo desde fuera del área haciendo inútil la estirada de Palatsí. Un tanto que dejó muy tocado a los leoneses, que pocos minutos más tarde encajaban un nuevo tanto. La lluvia había aparecido en el cielo de Vigo, y el campo se había vuelto mucho más rápido, y en el minuto 78 Víctor Pastrana aprovecha un pase de Dani Molina para poner por primera vez por delante en el marcador a los vigueses, a pocos minutos para llegarse a la conclusión del encuentro.

La Cultural, que había tenido el partido en su mano en dos ocasiones, se veía ahora abajo en el marcador. La presión logró su objetivo en el tiempo añadido, cuando un saque de esquina habilita dentro del área pequeña a dos jugadores de la Cultura, aprovechando Saúl la circunstancia para marcar y darle un empate a su equipo.