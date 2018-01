Reto para Fernando González en el Nacional de becada

M. ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Fernando González afronta esta fin de semana una nueva oportunidad para luchar por un lugar en el podio del Campeonato de España de becada.

El leonés al que la suerte no le acompañó en la pasada edición del certamen celebrada hace unas semanas, intentará sacarse la espina en esta ocasión y con ello demostrar que su gran 2017 tiene reflejo también en el 2018 logrando situar a la caza leonesas en un lugar destacado a nivel español, en este caso en la modalidad de becada donde Fernando lograba el cetro autonómico en 2016 y el pasado año a pesar de no lograr el título sí acababa en los puestos de honor, circunstancia que le valía para tomar parte en este Nacional.

Si en La Rioja el mal tiempo condicionó su actuación Fernando González buscará en esta ocasión que la situación no sea igual de adversa y con ello puede hacerse con un lugar entre los elegidos. En esta nueva entrega del Nacional los rivales para el leonés serán los mismos con catalanes y navarros como principales escollos sin olvidarse de otros expertos cazadores que buscarán también la gloria en una competición que se presente más abierta que nunca.

«El campeonato de La Rioja no resultó como esperaba. Allí acudía con mucho optimismo y dispuesto a luchar por lo máximo pero las circunstancias que se dieron no fueron las mejores y eso condicionó mis posibilidadesde poder luchar por el podio», remarcaba Fernando que no obstante y a pesar del mal sabor de boca que le dejaba la cita en tierras riojanas espera que en este Campeonato de España que apenas se celebra unas semanas después del precedente pueda luchar por un puesto en el cuadro de honor. «No creo que las condiciones sean las mismas. Espero

y deseo que mejoren respecto a La Rioja y si estos sucede creo que tengo posibilidades de hacer

un buen papel». Para Fernando sería el mejor estreno de 2018 tras un pasado ejercicio en el que ha demostrado que es uno de los cazadores con mejor nivel y que en los campeonatos de becada está dejando claro que aspira no sólo a lucir, también a lo más alto. Y en este caso a un lugar en el cuadro de honor de una competición reservada a los mejores cazadores de becada de España. Y Fernando lo es.