Reválida para la Cultural en un escenario exigente

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Tres puntos frente a un rival exigente y con potencial para intentar frenar la racha del plantel leonés. Con ese guión visita la Cultural al Celta B (O Barreiro, 12.00 horas) dispuesta a mantener su línea ascendente de juego y una racha de resultados que en Liga le han llevado a acercarse jornada a jornada a los puestos de privilegio de la clasificación.

Con cinco jornadas en positivo (cuatro triunfos y un empate) los de Víctor Cea tratarán de mostrar la misma imagen que hace una semana frente al Inter de Madrid y la copera frente al Barcelona. De hacerlo las opciones de apuntarse los tres puntos serían más que factibles para un equipo que después de un inicio de Liga irregular parece que se ha subido al camino correcto. Y eso le ha llevado a situarse a tres puntos del liderato.

Hoy ante el Celta B inicia precisamente un camino que puede llevarle a esa posición de privilegio. No en vano tras el filial vigués Fuenlabrada (tercero) y Deportiva (primero) aparecen en su horizonte. Pero Víctor Cea y los suyos no quieren oír hablar de futuribles sino de realidades y presente y ese pasa por el envite de hoy en O Barreiro, un compromiso de alta exigencia frente a un adversario que a pesar de su calidad no atraviesa su mejor momento en cuanto a resultados (lleva cinco jornadas sin perder).

Después de la imagen mostrada el miércoles en Copa frente al Barcelona que dejaba muy buenas sensaciones los leoneses afrontan este envite en una posición más que favorable, dispuestos a demostrar que a pesar de que como señalaba el entrenador Cea, aún tienen margen de mejora, frente a un rival que también aparece entre los candidatos a meterse en zona de fase de ascenso la única premisa es el triunfo.

Para ese cometido el técnico hará pocas modificaciones en el once inicial respecto al último choque liguero frente al Inter de Madrid. La baja de Antonio Martínez que no ha podido recuperarse a tiempo de unas molestias físicas llevará a que Cea tenga que dar entrada a un recambio. Será una de las pocas variaciones en una Cultural que viaja a Vigo sin Yeray, Señé y Unai Albizua, estos dos aún renqueantes de sus problemas físicos y con los que el técnico no quiere forzar para evitar posibles recaídas.

Respecto a los jugadores que acabaron con molestias en el encuentro copero salvo Saúl, Zelu y Vicente apuntan a ser de la partida. Liberto, después de su gran actuación frente al Barcelona, también parece haberse ganado un puesto en el once inicial para afrontar un choque en el que el rival no contará con un ex-culturalista, Iban Salvador, que cumplirá frente a los leoneses sanción al acumular cinco amarillas. Será una baja notable para los locales aunque el regreso de otro peso pesado en la línea ofensiva como Eckert puede paliar esta circunstancia.

El que sí estará en la punta del ataque de la Cultural es el delantero canario Aridane que en Vigo debe erigirse en el principal referente para intentar frente a un Celta B que como la Cultural presenta el mismo bagaje en cuanto a goles encajados, ocho, aunque en el apartado anotador los de Cea llevan ventaja con seis más que los gallegos. Un dato a tener en cuenta lo mismo que el buen hacer lejos del Reino de León donde la Cultural contabiliza tres victorias, un empate y sólo un resultado adverso.