Reválida para el Hijolusa

m. ángel tranca | león

Ganar para no perder de vista la parte alta de la tabla. Con ese objetivo afronta el Patatas Hijolusa su envite frente al Barcelona (20.30 horas, Pabellón San Esteban). Con dos encuentros aplazados que disputará en las próximas fechas, las de Moses son conscientes que en este tramo de la Liga no valen tropiezos. Y menos como locales. La entrenadora del Patatas Hijolusa, Moses, reconocía que todavía no han alcanzado su mejor momento de juego y sólo espera que esa falta de ritmo no les pase factura en el diabólico calendario que tienen por delante hasta Navidad.

«Después de otro fin de semana de descanso por el aplazamiento que nos solicitó el Cortegada, volvemos a la competición. Estos parones no nos están viniendo nada bien porque el equipo no está enganchándose a la competición. Esperemos que eso y los siete partidos que vamos a tener que jugar en un mes no acaben siendo un problema», reconocía la entrenadora del Patatas Hijolusa que cuenta con todas sus jugadoras para este encuentro.

No será sencillo el encuentro contra las catalanas que dirige Isaac Fernández, y así lo cree Moses. «El Barça se ha reforzado bien en el banquillo y en la pista. Se ha reforzado con jugadoras como Anna Boleda, veterana e importante en esta Liga, y también con otras jugadoras jóvenes que aportan mucho al equipo. Vendrán a meter mucha intensidad al partido y tenemos que hacer de San Esteban el fortín que es siempre y que ha sido nuestro secreto de estas últimas temporadas para llegar a la fase de acenso», remata Moses.