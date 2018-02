Reválida para Saúl en Sabadell

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Saúl Ordóñez tiene por delante dos opciones para estrenarse como internacional español en un Mundial absoluto de atletismo, aunque sólo en la primera, La Reunión Internacional de Sabadell que se disputa hoy, parece la idónea para que alcance la marca mínima en los 800 metros de la que apenas le separan 46 décimas.

Después de que en Stuttgart y Madrid se quedara a las puertas y visto que en el Nacional del próximo fin de semana en Valencia va a resultar complicado al ser esta una competición más táctica en la que primará la lucha por las medallas a los tiempos, el atleta de New Balance pondrá toda la carne en el asador en la carrera de esta tarde en el Estadio de Cataluña para llegar a esos 1:46.50 exigidos por la Federación Internacional para ganarse el billete rumbo a Birmingham. Con la presencia de un atleta que ejercerá de liebre para marcar el ritmo más alto a ser posible durante las dos primeras vueltas (400 metros) y la de rivales de primer nivel como los argelinos Amine Belferar y Mohamed Belbadir, el keniano Mathew Rono y el etíope Melese Nberet, el reto del atleta entrenado por Uriel del Reguero parece factible. «Lo importante es que la carrera discurra a un ritmo muy alto. Si es posible con la labor de la liebre pero si al final no puede llegar a los tiempos óptimos tocará hacer ese trabajo uno mismo. Para mí lo de menos es subir al podio, aunque me gustaría. Lo que vale es la marca y por eso lucharé desde la misma salida», apuntaba ayer Saúl ya en el escenario de la carrera en el que se ejercitaba a lo largo de la jornada del lunes.

Para Ordóñez, «aunque todavía quedaría el Nacional del fin de semana en Valencia creo que el mejor escenario para poder conseguir la marca es este. Ya he corrido en Sabadell y la pista me gusta porque no tiene un peralte tan elevado como el de Madrid y por eso la velocidad que se puede conseguir es más elevada», apunta.

El plazo para lograr la marca mínima para el Mundial de Birmingham termina el próximo 18 de febrero por lo que Saúl intentará quemar todas sus naves esta tarde. «Me veo a nivel de forma y también mental capacitado para lograrlo. Si todo sale como espero creo que puedo conseguirlo. Para mí sería algo muy importante y voy a luchar por ello».