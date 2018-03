La revolución incendia a una Cultural directa

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La revolución del entrenador de la Cultural, Rubén de la Barrera, dio los frutos apetecidos (2-0) a un equipo leonés que estaba obligado a sumar los tres puntos para seguir peleando de aquí hasta el final de la temporada, en las próximas 13 jornadas de Liga, para salvar la categoría de la Segunda División. El técnico culturalista dejó fuera de la alineación titular a tres pesos pesados, por lo menos hasta ayer, como son Yeray González, Mario Ortiz e Iza, además del central Unai Albizua, que la pasada jornada había regresado al once inicial tras recuperarse de su lesión. Un triunfo que salvó al preparador Rubén de la Barrera, que así continuará al frente del equipo.

El equipo culturalista salió desde el principio a morder al conjunto catalán, situación que no se había producido durante el campeonato, con varios encuentros en los que el bloque leonés había regalado los primeros 45 minutos. El Reus vino a hacer un partido superdefensivo, pero nunca pudo con la presión entramada por Rubén de la Barrera desde el primer minuto de juego. Además, dejó a un lado su sistema antiguo del toque-posesión para pasar a hacer un juego más directo, con balones profundos hacia ambas bandas y servicios hacia el área. También sacó partido de acciones a balón parado, rematados tanto en el primer como en el segundo gol locales, aparte de otras ocasiones como la de Rodri, cuando el marcador estaba de empate a cero goles.

Tras la ocasión errada por Rodri, solo delante del portero Edgar Badia, y la fallada por Máyor cuando resbaló cuando se había plantado en inmejorable posición para abrir el marcador ante el meta culturalista Palatsí, llegó el gol en propia puerta de jugador del Reus Atienza tras una acción a balón parado ejecutada por Sergio Marcos. Apenas diez minutos después, en otra estrategia a balón parado el central osasunista cedido a la Cultura, David García, alojó el cuero a las mallas Edgar Badia, con lo que así termino la primera parte del encuentro con 2-0 favorable a la Cultural.

En la segunda mitad, el equipo culturalista siguió con la misma tónica. Reforzó su sistema defensivo con Yeray González, Ángel García y Unai Albizua. Se dedicó a nadar y a guardar la ropa frente al juego ya directísimo de un Reus con más posesión, pero sin crear peligro a una defensa de la Cultural liderada por el mariscal Gianni Zuiverloon y por un inconmensurable David García, con dos laterales magníficos a lo largo de todo el partido como Ángel Bastos y Viti, que nunca concedieron nada a los delanteros visitantes. Los minutos pasaron y la Cultural pudo sentenciar el encuentro con una acción extraordinaria de Rodri, que hizo lo más difícil para después cuando tenía al guardameta fuera de su portería para enviar el balón a la red, aunque cuando la grada cantaba el gol lo lanzó fuera.

El equipo culturalista no bajó la guardia y conforme se sucedieron los minutos fue asentando una victoria necesaria y decisiva, pese a que en los últimos minutos un balón de Fran Carbia envió al poste izquierdo de la portería defendida por Palatsí. Se quedó en un susto que no influyó en un marcador que no volvió a moverse. La Cultural necesitaba los tres puntos y el único objetivo era ganar. Para la próxima jornada, el objetivo es volver a ganar, pese a que el rival sea el Sporting de Gijón, el domingo a partir de las 18.00 horas en El Molinón-Enrique Castro ‘Quini’.

Un partido de castigo a Zuiverloon

El defensa central de la Cultural Gianni Zuiverloon se perderá el partido ante el equipo asturiano al cumular la quinta cartulina amarilla frente al Reus.

Al final, la afición encantada y dejó muy claro que ganar los tres puntos sí es vital, al contrario de lo que predica Felipe Llamazares.