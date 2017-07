Reyes Rodríguez brilla en el nacional

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Salamanca y su Copa de España clasificatoria para el Campeonato de Europa de culturismo natural fue el escenario elegido por la culturista roblana Reyes Rodríguez para la vuelta a la competición 18 años después de su plata en el Nacional del Norte de España en 1999.

La deportista entrenada a las órdenes de Juan Manuel García Ferreras en Llanos de Alba, regresaba a la competición nacional con los objetivos de clasificarse para la final para posteriormente lograr uno de los tres puestos de honor que dan acceso al Campeonato de Europa de la especialidad.

Finalmente y tras una igualadísima competición la leonesa se alzó con un quinto puesto que pese a su gran nivel de forma no dejó plenamente satisfecha a Reyes Rodríguez ya que según sus propias palabras «el resultado es agridulce ya que me deja fuera del Europeo, que aunque muy complicado, era el objetivo prioritario. La parte positiva es que he entrenado y competido a mi 100% años después de mi última competición y he conseguido estar entre las mejores en esta Copa de España, lo que me hace estar muy orgullosa de como ha ido la competición a lo largo de este campeonato en el que he podido desarrollar lo que he preparado a lo largo de los correspondientes entrenamientos».

En el caso del presente campeonato celebrado en Salamanca, la competición consistió en una rutina de poses colectiva con los demás rivales para comparar el trabajo físico y un minuto de coreografía libre con música donde desarrollar tus mejores poses. Por su parte, las chicas tienen un paseillo de entrada donde mostrar su trabajo físico y estilo y luego una ronda de comparativas con el resto de rivales.

El nivel de la competición fue alto debido a que también participarán selecciones de varios países de Europa, por lo que todos los que compitieron, además de la leonesa tuvieron unos rivales enfrente de una extraordinario nivel.