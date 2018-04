Ricky Rubio se da un homenaje en Oklahoma

Siete años ha tenido que esperar Ricky Rubio para ganar al fin un partido de los 'play-off' de la NBA. En la noche del miércoles, los Utah Jazz asaltaron la casa de los Oklahoma City Thunder al imponerse en el segundo partido de la serie por 95-102 y poner así la eliminatoria 1-1. Bajo el mando del base catalán, los Jazz se marcaron un gran encuentro que Westbrook y compañía no supieron contrarrestar.

Faro del equipo

Las canastas que lograron desde fuera del perímetro los Jazz sirvieron para romper la defensa de los Thunder. Ricky venció en el duelo encestador al base estrella de los Oklahoma, que se quedó en 19 puntos anotados. El español aunque no tuvp su mejor toque de muñeca, anotando 6 de 16 tiros de campo, fue sin discusión el líder que dirigió el ataque de los Jazz al repartir nueve asistencias.

Por su parte, Abrines sufrió y le toco ser la cruz de la moneda al no anotar ningún punto en los tiros que lanzó a canasta, acabando el encuentro con una valoración de -6. Con este resultado los Utah igualan a uno la eliminatoria de la primera ronda de la Conferencia Oeste y el tercer partido se disputará el próximo domingo en casa de los Jazz.

Lebron, brillante en la victoria de Cleveland

En el encuentro entre Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, Lebron James fue el amo del partido. El astro firmó un doble-doble de 46 puntos y 12 rebotes en la victoria de su equipo por 100-97 en casa.

La mala noticia para los de Cleveland fue la lesión de Kevin Love en su mano izquierda que podría afectarle el resto de esta serie y quizás la temporada. El base español José Manuel Calderón realizó un discreto partido con 5 puntos anotados. Con esta victoria los de Ohio empatan la eliminatoria.

