Ricky Rubio se exhibe ante los Spurs de Pau Gasol

El AT&T Center de San Antonio se rindió a la magia de Ricky Rubio, que asaltó el feudo de Pau Gasol con un actuación prodigiosa. El base catalán de Utah Jazz se fue hasta los 34 puntos , la mejor anotación de su carrera, en una noche estelar en la que su equipo venció a domicilio a los Spurs (111-120). Tras el encuentro, a Pau no le quedó más remedio que felicitar a su amigo y compañero en la selección española por el gran encuentro que había realizado. "Tenías que conseguir tu máxima anotación esta noche contra nosotros. Orgulloso de verte jugar tan bien. Sigue igual de bien amigo mío", escribió el mayor de los Gasol en Instagram.

Fueron 35 minutos cargados de electricidad en los que Ricky anotó 11 de 14 tiros de campo, incluidos 3 de cuatro triples y 9 de 10 en tiros libres, además de tres rebotes defensivos. Unos números que llevaron al base de El Masnou a liderar a su equipo, que se había encontrado con un problema técnico en el vuelo, lo que les obligó a dar la vuelta y cambiar de aeronave. Una circunstancia que retrasó la llegada del equipo al hotel.

Tenías que conseguir tu máxima anotación esta noche contra nosotros @RickyRubio9??! Orgulloso de verte jugar tan bien. Sigue igual amigo mío. #LaFamilia



Did you have to have a career-high against us tonight??! I’m proud to see you play so well. Keep it up, my friend. #Family pic.twitter.com/d5ku4B3xOr