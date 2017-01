Ríos Reina se ve preparado para debutar

f. r. otero | ponferrada

La Deportiva presentó en la jornada de ayer a su primer refuerzo del mercado invernal. José Antonio Ríos Reina, que el miércoles ya estuvo en el palco viendo el choque de Copa Federación ante el Tenisca, entrenó por la mañana a las órdenes de Pedro Munitis y compareció ante la prensa para darse a conocer. Tras rescindir contrato con el Anorthosis Famagusta, el sevillano de 26 años se enrola en las filas bercianas para lo que queda de temporada con opción a una más según objetivos: «La Deportiva ya se interesó en mí en invierno, pero preferí irme fuera. No ha sido una buena experiencia y en cuanto me volvió a llamar no me lo pensé. Ya entrené y el míster me preguntó si me veía en condiciones para jugar, a lo que le contesté que sí, que me encuentro al 100%».

El futbolista afirmó que prefiere jugar de interior que de lateral izquierdo, aunque también tiene experiencia en banda derecha.

Sobre el duelo de León, Ríos Reina subrayó que lo importante son los tres puntos por encima de a carga emotiva del mismo.