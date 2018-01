Ríos Reina: «Yo no tengo miedo; estoy deseando que llegue el domingo para ganar»

Las Tertulias del restaurante El Leñador, que lleva a cabo dos veces al mes EsRadio Bierzo, contaron ayer con el protagonismo del jugador deportivista Ríos Reina. El futbolista analizó la situación del equipo y a la pregunta sobre su puesto preferido de los que ha ocupado, señaló el de lateral izquierdo.

«Sigo feliz y contento en la Deportiva y me gustaría estar aquí mucho tiempo, a pesar de que la cosas no están saliendo en lo colectivo como desearía. Tenemos que ponernos las pilas. Lo único que nos va a dar oxígeno son las victorias. Yo no tengo miedo. Estoy deseando que llegue el domingo y salir a por los tres puntos. Ahora sólo podemos pensar en el próximo partido y no hacer cuentas más allá», apuntó Ríos Reina.

Sobre el sistema, Ríos Reina admitió que es exigente, pero como hizo ayer Yac Magagi en sala de prensa, recordó que con el mismo se le remontó al Fuenlabrada y se ganó al Villarreal, aunque reconoció que es muy difícil presionar con la misma intensidad durante 90 minutos.

Admitió el sevillano que cuando las cosas se tuercen, el equipo no se rehace.

El futbolista, como hizo Isi el lunes en La 8 Bierzo, espera la llegada de fichajes: «Supongo que vendrán compañeros preparados que nos ayudarán a seguir adelante».