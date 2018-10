Un rival crecido en su trinchera

Una cancha hostil y el equipo más en forma de la Liga, con permiso del Barcelona, evalúan hoy (20.30 horas) la candidatura del Abanca Ademar al subcampeonato. Después de la importante victoria en Suiza ante el Wacker Thun, los leoneses enfrentan su potencial al de un rival, el Huesca, que ha empezado como un tiro y que ya ha superado en las últimas jornadas a Guadalajara y Anaitasuna. Además empató ante Logroño. Solo ha caído frente a Benidorm.

Los de Nolasco ocupan en estos momentos la tercera plaza, con dos puntos más que el conjunto entrenado por Guijosa, que ve a los oscenses como un aspirante muy serio a esas posiciones europeas. «Siempre lo he considerado un rival directo porque nos ha empatado y ganado en casa. Este año es más regular y está sacando su mejor versión. A nosotros no nos sorprende», recordó el técnico del Abanca Ademar, que pierde para este choque a José Mario Carrillo, aquejado de un problema en el tendón de aquiles.

No obstante, recupera a Juanín García, aunque, en principio, su papel será testimonial después de estar apartado de la competición durante varias semanas. De hecho aún no ha podido estrenarse esta campaña. Lo normal es que sea Jaime Fernández quien asuma la responsabilidad en ese extremo izquierdo. El entrenador no tomará ningún riesgo.

El que sí debutará es Patrik Ligetvári, el lateral húngaro que ha llegado en calidad de cedido procedente del potente Vezsprem. Ha completado durante la semana varias sesiones de entrenamiento y las sensaciones que transmite son buenas. «Estamos muy contentos con él, sabíamos que fichábamos a un jugador muy bueno en defensa, que nos va a dar rendimiento desde el primer minuto. Además hemos visto un potencial ofensivo que ayudará al equipo», analizó Guijosa, consciente de que necesitará todo su armamento para apagar el «momento dulce» por el que atraviesa un Huesca que, aunque perdió a dos piezas importantes este curso, apuesta desde hace tiempo por la continuidad.

«Cambiaron a Teixeira y Diógenes, que tenían mucho peso el año pasado, pero darle continuidad a Bonnano ha sido uno de los mayores aciertos de Nolasco porque está a un nivel impresionante. Además la llegada de Mota le viene como anillo al dedo», avisó el técnico, que, más allá de esa valoración, prefiere centrarse, sobre todo, en lo que puede hacer su plantilla.

«Si estamos muy centrados atrás y creamos problemas a su ataque tendremos mucho ganado. Ellos basan su trabajo, principalmente, en la defensa y la portería. No podemos dar bolas claras de contraataque porque es uno de los equipos más letales», insistió.