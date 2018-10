Rivero pide apoyo a la Diputación

PABLO RIOJA | LEÓN

La lucha leonesa trató de buscar ayer en la Diputación un aliado que reme a favor de dar vida a una federación propia para este deporte autóctono. El presidente del órgano provincial, Juan Martínez Majo, y el diputado de Deportes, Emilio Orejas, recibieron a Ángel Rivero, presidente de la Federación Territorial de Lucha Leonesa.

Durante su encuentro trataron los «problemas económicos y deportivos» que padece la lucha leonesa y el propio Rivero adelantó que la institución provincial «tiene ánimo de ayudar a este deporte y que todas nuestras inquietudes se vean atendidas». Sobre la federación propia —continuó— «van a estudiar la manera de llevar a pleno una moción de censura para sacarla adelante», dijo. «Necesitamos un marco legal de desarrollo. No tiene sentido pertenecer a una federación polideportiva de deportes autóctonos que creemos no es el lugar adecuado para un deporte que tiene una connotación diferente a los juegos que ya lo contemplan». Rivero confirmó que Majo «va a apoyar esta iniciativa» y «si no conseguimos la mayoría de las opciones, que al menos la lucha leonesa esté en un lugar adecuado».

Marco legal «justo»

Rivero reitera que si se creara la federación propia la lucha leonesa contaría con «un marco legal justo y lógico para desarrollarse» y al mismo tiempo, al depender directamente de la Junta y el Consejo Superior de Depotes «las ayudas económicas serían mejores».

Ángel Rivero recordó que la actual junta directiva se ha encontrado un agujero económico que ronda los 40.000 euros, como ya adelantó Diario de León. En ese sentido, el máximo responsable de la lucha leonesa avanzó que «tenemos unas subvenciones de la Diputación —que la anterior directiva no resolvió— y vamos a intentar que las libere». Unas ayudas que rondan los 33.000 euros. «Pedimos a la Diputación que haga lo necesario para que podamos obtener ese dinero básico para los luchadores, sobre todo los más jóvenes». En ese sentido, Emilio Orejas declaró que son conscienten de los problemas económicos que acucian a la federación de lucha leonesa. «Vamos a intentar echar una mano para liberar esas subvenciones de 2017 que estaban consignadas pero al no estar justificadas nos es imposible liberarlas ahora mismo. Buscaremos la fórmula para liberar ese dinero y acometan los pagos que tiene pendientes», se comprometió el diputado.

Ahora habrá que esperar para ver si el compromiso de la Diputación con la lucha leonesa se transforma en una realidad que impulse definitivamente un deporte declarado Bien de Interés Cultural.