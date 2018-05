Rivero tiende la mano

DL | LEÓN

El proceso electoral de la Territorial de Lucha de Castilla y León va camino de convertirse en un culebrón de interminable duración e incalculables consecuencias. El pasado sábado se celebraba nueva asamblea en la que salía elegido presidente Vicente Martín. El grupo de Ángel Rivero ya ha anunciado nuevo recurso a esta elección por apreciar defectos de forma en el desarrollo de la misma. Y aún permanece pendiente de resolución el recurso interpuesto por este mismo grupo ante el Tribunal del Deporte regional por la invalidación de la asamblea en la que Rivero se impuso A Martín por 26 votos a 9.

Así las cosas, la plataforma de clubes que apoya a Rivero: Esla-Rueda, San Guillermo, Bernesga, Valle del Curueño, Montaña del Porma y Montaña oriental convocó ayer una rueda de prensa en el Instituto Leonés de cultura para explicar sus motivos y plantear una posible solución.

En el acto, al que acudieron gran número de luchadores y aficionados, se leyó un comunicado en el que se enumeraban todos los pasos seguidos por el grupo amen de todas las irregularidades en que la Junta electoral federativa ha podido incurrir.

Se daba también un dato que es demoledor: con el censo de 2017 en la mano a día de hoy tan sólo han tramitado ficha federativa 20 luchadores y 4 luchadoras en categoría sénior. Del grupo de clubes que apoyan Rivero permanecen sin tramitar ficha federativa 75 luchadores y 14 luchadoras. En este último grupo se incluyen los siete campeones de la liga pasada: los cuatro de masculina y las tres campeonas femeninas. Es más, de los dieciséis luchadores sénior que conformaron el cuadro de honor de la liga de verano 2017 quince aún no se han federado, y en cuanto a la lucha femenina 11 de las 12 primeras chicas de la liga 2017 tampoco, y parece que ninguno lo hará en tanto que no se desbloquee la situación actual.

?Se incidió además en la necesidad de informar a los ayuntamientos y juntas vecinales de la situación actual: hay una federación de lucha que no tiene luchadores. Se exponen ahora mismo a invertir dinero y esfuerzo en unas competiciones con muy escasa participación y sin los mejores luchadores y luchadoras de la liga pasada.

Como contrapunto se ofreció una alternativa, una posible solución que arroje un poco de normalidad y que pueda servir para salvar la temporada actual. Una oferta que se sustancia en dos puntos:

En primer lugar, la formación de una junta gestora presidida por Ángel Rivero Ordás. Y en segundo, fijar por parte de esta junta gestora de las cuotas y normas para la expedición de las licencias federativas en el año 2018. En el comunicado leído se lanzó un mensaje a Vicente Martín y su gente:

«Dimitan, formemos la junta gestora, que presidirá Rivero y atendamos juntos los requerimientos de la Lucha Leonesa hasta que se resuelva el recurso. Si no lo hacen, ustedes serán los únicos responsables, que ya lo son, de que las juntas vecinales y ayuntamientos no celebren los corros». Los luchadores que apoyan a Rivero no reconocen a Vicente Martín como presidente.