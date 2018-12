Roberto Otero, triunfo de calidad y premio del Pavo

PEDRO CABALLERO | LEÓN

El XXX Trofeo Navidad-El Pavo de Bolo Leonés, se disputó en la bolera cubierta del Polígono 10 durante la mañana del pasado día 6 de diciembre. Con miche de la caldera nº 2 (en la diagonal) y la mano situada a 12 metros del bolo del medio, compitieron un total de 99 jugadores de los diferentes clubes de la capital y provincia. Arbitraje de Amaro Barros y José María Prieto. Premios en especie para los 25 primeros clasificados.

Como viene siendo tradicional, recibieron una placa-homenaje tres jugadores veteranos: Baudilio Gaspar (C. Nocedo), Bernardino Alonso (C. San Francisco) y Ramiro Gutiérrez (C. La Chopera). Todos los participantes recibieron asimismo una participación para la Lotería de Navidad.

Este tradicional concurso, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de León, resultó tremendamente competido, ya que los tres componentes del podio final consiguieron el mismo número de bolos (189); por ello, hubo que acudir a la mejor tirada parcial para dilucidar el resultado: 1) Roberto Otero (C. El Soto); 2) Fernando Alonso (C. Crucero); y 3) Miguel Ángel Turienzo (C. Nocedo). Los tres se decantaron por el jamón de la tierra. Enhorabuena a los tres y Feliz Navidad.

Próximo concurso

El sábado, día 15 de diciembre a partir de las 16:30 horas, se disputa la XXII edición del Trofeo Campeón de Campeones en la bolera cubierta del Polígono 10.