Los Rockets tumban a los Warriors y dan un golpe sobre la mesa en la NBA

Los Rockets de James Harden y Chris Paul salieron vencedores ante los Warriors (116-108), en el pulso entre los dos mejores equipos de la Conferencia Oeste y lanzaron un claro mensaje en la NBA que considera a los vigentes campeones como intocables. No hay nada escrito todavía. Y menos para unos Rockets que cuando juntan a Harden, Paul y Capela sobre la cancha llevan un inmaculado balance de 17-0 a su favor.

Con la derrota, los Warriors vieron como se cortaba la impecable racha de 14-0 que acumulaban como visitantes. El equipo de Steve Kerr no perdía fuera de su cancha desde el 22 de noviembre, mientras los Rockets acaban con la racha de siete derrotas seguidas que habían sufrido frente a los Warriors en los partidos disputados en el Toyota Center.

Fue el base Chris Paul, con 33 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, uno de los héroes del triunfo de los Rockets, pero el pívot Clint Capela, ayudó con 18 puntos, 5 rebotes y cuatro recuperaciones, y sobre todo, James Harden tuvo un papel decisivo con 22 puntos y 8 asistencias, y el triple decisivo, ante la defensa de Stephen Curry, que sentenció el partido y colocó un 114-108 en el marcador a falta de 1.10 minutos.

El alero Kevin Durant fue el mejor en los Warriors con 26 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias, bien ayudado por Draymond Green (21 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias), mientras Stephen Curry estuvo más discreto de lo normal al sumar 19 puntos, pero una discreta serie de 6 de 20 en tiros de campo.

Los Rockets llevaron siempre el control, en algunas fases con márgenes de hasta 17 puntos, hasta el último cuarto, cuando los Warriors consiguieron reaccionar e incluso ponerse con cuatro puntos de ventaja (104 -100) antes de ceder ante el empuje de Paul y Harden.

Lebron, de mal en peor

En plena crisis de juego y de resultados, los Cavaliers de Lebron James vivieron una de sus peores pesadillas con la victoria de Oklahoma City Thunder en Cleveland por 124-148. Los Cavs no encajaban más de 140 puntos desde el 2002 y fue en un partido de dos prórrogas ante los Bucks.

Oklahoma hizo lo que quiso ante la incapacidad defensiva de los Cavaliers. Paul George acabó con 36 puntos y 7 rebotes, Carmelo Anthony sumó 29 ountos y 10 rebotes, Steven Adams añadió otros 25 puntos y 10 rebotes y Russell Westbrook finalizó con 23 puntos, 20 asistencias y 9 rebotes, una locura.

Un partido dominado desde el principio hasta el final.



Así fue la tremenda victoria de los Oklahoma City Thunder ante los Cleveland Cavaliers #NBASaturdays pic.twitter.com/giBrccPfeR — NBA Spain (@NBAspain) 21 de enero de 2018

En los Cavs, Lebron James acabó con 18 puntos, a 7 de la barrera de los 30.000 puntos en su carrera, y el base Isaiah Thomas sumó 24, mientras Kevin Love se quedó en el banquillo por problemas físicos

“En mi vida me habían metido 148 puntos, ni siquiera en la consola”, admitió dolido Lebron James, que considera que el equipo no está preparado para afrontar los ‘play-off’. “No podemos ni empezar a pensar en eso ahora mismo. Nos podrían eliminar fácil”, aseguró, sin atreverse a pronosticar si la derrota puede costarle el puesto al técnico Tyronn Lue. “Espero que no, pero la verdad es que no tengo ni idea. No se que va a pasar con nuestro equipo”.