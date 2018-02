Rodman sale del centro en el que ingresó por alcholismo

Dennis Rodman, exjugador de la NBA, lleva 17 años luchando contra el alcoholismo. Su adicción empezó pronto y nunca acabó por desaparecer. Por eso, hace dos semanas, después de ser condenado a 3 meses de libertad condicional y 30 horas de servicios comunitarios por conducir en sentido contrario en una autopista de California y provocar un accidente, el jugador decidió ingresar en un centro de rehabilitación.

Pasó siete horas en prisión y una vez puesto en libertad, ingresó por voluntad propia en el Turning Point Rehabilitation Center de Paterson, en Nueva Jersey, donde ya había estado en 2014. Lo hizo siguiendo el consejo de Darren Prince, su representante, que le instó a seguir con su recuperación para librarse definitvamente de sus adicciones.

Agradecido a sus fans

Tras dos semanas en el centro, Rodman ha regresado a su casa y ha publicado en las redes sociales un mensaje en el que asegura que está dispuesto a centrarse. El texto aparece junto a una imagen en la que el exbaloncestista presenta un aspecto desmejorado. Nada que importe a sus fans, que enseguida han empezado a mandarle mensajes de apoyo.

No es de extrañar pues que el mensaje de Rodman fuera especialmente dedicado a ellos, a sus más de 175.000 seguidores, pendientes de la recuperación de la exestrella. "Quiero agradeceros a todos vuestro amor y apoyo durante las últimas tres semanas mientras continuo trabajando para ponerme bien mental, física, espiritual y emocionalmente día a día. Todos tenemos cosas a mejorar en nuestra vida y solo requiere voluntad y esfuerzo, pero merece la pena una vez se consigue", dice Rodman en su cuenta de Instagram.

La recuperación no acaba

Según publica el portal 'TMZ', la exestrella de la NBA planea volver a California para seguir un tratamiento a largo plazo durante unos meses. Algo de lo que le han convencido los profesionales del centro en el que ingresó. "Los médicos y las enfermeras de Turning Point fueron muy buenos y me hicieron sentir cómodo y entender cómo me he metido en esta posición y lo que necesito para seguir en este camino", explicó Rodman a dicho medio.