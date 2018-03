Rodri se queda sin pena máxima

PABLO RIOJA | LEÓN

Los penaltis pitados a favor de la Cultural esta temporada se han convertido en un foco de problemas dentro del vestuario, sobre todo en las últimas jornadas. Según reconoce el propio Rodri Ríos —que ya ha fallado dos penas máximas en la Liga ante Valladolid y Almería— quien debe lanzarlos es Yeray González. «Él ha marcado los últimos y supongo que si está en el campo será el lanzador. No le damos más vueltas», zanjó ayer en su comparecencia ante los medios, no sin antes deslizar que en todo caso la decisión final le corresponde a Rubén de la Barrera.

La mala imagen ofrecida por el delantero soriano en el encuentro ante los almerienses, donde protagonizó un pequeño rifirrafe con su compañero Iván Salvador —al que quitó el balón cuando se disponía a lanzar un penalti que hubiera supuesto el 0-1 para la Cultural— sumado a su otro fallo desde los once metros ante los pucelanos en la primera vuelta, han hecho que el máximo goleador del equipo (8 goles) quede relegado de los lanzamientos de pena máxima en favor de Yeray, que marcó los tres que ha lanzado hasta la fecha. Aún así, Ríos no se esconde y asegura que «volvería a tirarlo» si le dan la oportunidad.

El ex del Córdoba está satisfecho con su bagaje goleador esta temporada, sin sus goles la Cultural llevaría siete puntos menos. «Es cierto que podía llevar más, trabajo para ello, pero también podía llevar menos. Este año me están anulando muchos goles, pero contra eso no se puede luchar y entiendo que siempre se mire al delantero cuando no se materializan las ocasiones». Su presencia en el once es indiscutible para De la Barrera, no sólo por su aportación ofensiva sino también por lo que el artillero le da al equipo en defensa. Es, de hecho, de los culturalistas que más minutos acumulan este año. Pero su actitud en ocasiones egoísta le ha costado más de un enfrentamiento con algunos compañeros dentro y fuera del terreno de juego. Es por ello que, salvo un giro inesperado, Rodri no lanzará más penaltis.