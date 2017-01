Roscón sin Reyes para la Cultural

f. RODRÍGUEZ | TUDELA

La Cultural y Deportiva Leonesa comenzó el año como lo acabó, con otra derrota, la segunda de la temporada en Liga (1-0), que deja a los de Rubén de la Barrera aún líderes, pero ya con sólo dos puntos de ventaja sobre el Racing de Santander en la tabla tras el triunfo in extremis de los verdiblancos el sábado ante el Palencia.

En un partido marcado por las bajas del equipo blanquillo. No fueron de la partida por distintos motivos Antonio Martínez, Gianni Zuiverloon, Leandro, Iván González y Jaime Moreno. Supo jugar mejor sus bazas su rival, un Tudelano que estrenaba entrenador (Íñigo Valencia) e hizo valer ese manido tópico de a entrenador nuevo, victoria segura. Lo cierto es que de nuevo Navarra volvió a ser territorio maldito para la Cultural, como ya sucediera en la última jornada de 2016, cuando la Cultural visitó Tajonar y mordió el polvo (2-1). En esta ocasión decantó la balanza del lado local un solitario tanto de Javi Cabezas en la segunda parte tras un error de la zaga leonesa que terminó siendo definitivo.

Antes, el partido había discurrido por los derroteros de la igualdad, aunque había sido el Tudelano quien más méritos había hecho para avanzarse en el marcador según iban transcurriendo los minutos del disputado encuentro correspondiente a la primera jornada de la segunda vuelta, dentro del Grupo I de la Segunda División B.

Fue, sin embargo, la Cultural quien pudo golpear primero guiada por un Colinas omnipresente y un Gallar hiperactivo que dejó atrás los rumores sobre su traspaso.

Ese arreón inicial blanquillo, no obstante, dio paso a unos minutos de dominio del Tudelano en los que el equipo navarro cercó con peligro la portería de Guillermo. Javi Cabezas cogió el testigo de Colinas en el bando local y buscó la espalda de la defensa de la Cultural con pases al espacio que obligaron a la retaguardia blanquilla a no perder la concentración en ningún momento, pues Pau Franch permanecía siempre al acecho.

El propio Cabezas dispondría de la ocasión más clara para su equipo en la primera parte tras un malentendido entre los dos centrales culturalistas, pero el remate del mediapunta no encontró la red.

Ardanaz y Chema Mato serían los siguientes en probar fortuna por el lado navarro, pero el gol se hacía de rogar por suerte para la Cultural, que en esos momentos se encontraba grogui y no despertaría hasta rebasada la media hora de juego, cuando José León mandó un balón hacia Toni y este habilitó a Ángel Bastos, cuyo disparo se encontró con la respuesta del portero local Pagola.

Al filo del descanso la polémica haría acto de presencia en el partido, con un gol anulado a Chema Mato por una supuesta falta sobre Morgado justo antes de que el colegiado diera por finalizada la primera parte.

Tras el paso por vestuarios, la Cultural quiso dar un paso hacia adelante y pudo golpear en una falta botada por Gallar que cabeceó Yerai a las manos de Pagola. La respuesta del Tudelano fue un zapatazo de Pau Franch desde el balcón del área que obligó a emplearse a fondo a Guillermo.

El punto de inflexión sería el 1-0 logrado por Javi Cabezas en una contra navarra en la que el centrocampista ganó la partida a su par antes de superar a Guillermo por bajo.

La última media hora de juego ya fue un querer y no poder de una Cultural que no supo encontrar soluciones para el cerrojo tudelano. De la Barrera movió sus fichas e introdujo en el campo a Cristóbal y Jorge Ortí por César Morgado y Forniés, pero las permutas no surtieron efecto y el marcador ya no se movió en más ocasiones.