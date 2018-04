Rossi: «Tengo miedo de estar en pista con Marc Márquez»

A. GÓMEz | BUENOS AIRES

Y volvió la tensión a MotoGP. Valentino Rossi cargó con dureza contra Marc Márquez tras una carrera, la del domingo, en la que el italiano terminó fuera de la pista después del forzado adelantamiento del piloto español. «¿Qué puedo decir? Es una situación muy peligrosa y dirección de carrera tiene que hacer algo porque si no nos podríamos hacer daño. Márquez nunca tiene ningún respeto por su adversario y si echamos un vistazo a la carrera ha sido peligroso con varios pilotos. Siempre va de lleno, te busca y sabe que si te da en la pierna te puedes caer. Él corre así, y ha sido excesivo. Si vemos las dos carreras de este año, en la primera curva de la carrera de Qatar dio en la pierna de Zarco y casi se da contra Dovizioso. Y en Argentina ya desde el viernes iba como un loco, se metió en la trayectoria de Viñales y si él no levanta la moto se hubieran caído. Y lo hizo conmigo en el entrenamiento oficial. Y luego en la carrera con Aleix Espargaró, con otros pilotos y al final conmigo».

Por su parte Márquez, que ha reconocido que no tuvo un día positivo, precisaba que «la pista estaba complicada para adelantar, cuando intentaba pasar a Valentino había un parche de agua. Pasó lo que ha pasado, nos hemos tocado e intentando girar, cuando llegó al césped se cayó. Fui a disculparme al box, no aceptó las disculpas y lo respeto. Una carrera llena de contratiempos, pero me quedo con el nivel, que fue bueno. Por eso me preocupan cero sus palabras».