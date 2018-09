Roures: "Se está estudiando jugar una final de Champions fuera de Europa"

En pleno debate sobre la idoneidad de jugar un partido de Liga en Estados Unidos y un mes después de disputarse la Supercopa de España en Tánger, Jaume Roures, socio fundador de Mediapro, apuntó en la madrugada de este viernes que se está estudiando la posibilidad de llevar una final de la Liga de Campeones fuera de Europa.

"En Nueva York sería un bombazo"



"No creo que se tarde mucho en jugar una final de Champions fuera de Europa", dijo Roures en 'El Partidazo' de la Cadena Cope, y añadió que "en Nueva York sería un bombazo". Repreguntado sobre el asunto, aseguró que "se está estudiando" esa posibilidad, a la que quiso dar normalidad poniendo otro ejemplo: "Más exótico me parece que se juegue en Tallin una final de Supercopa entre equipos de Madrid".

Roures dijo no conocer a fondo el asunto del Girona-Barça que se disputaría en Miami, aunque aseguró que "el planteamiento es muy oportuno y estratégicamente correcto". También se pronunció acerca del hipotético veto de la Federación Española a que el partido se dispute en EEUU. "Supongo que si la RFEF dice que no, no se podrá jugar. Pero si todos están de acuerdo, no sé por qué va a decir que no. Me sorprendería que no se hiciese teniendo en cuenta las peripecias de la Selección por tierras extrañas con altas temperaturas".

Tres veces más barato que el Bernabéu



Requerido una vez más acerca de si le gustaría presidir el Barça, Roures se borró rápidamente explicando la impopular primera medida que tomaría: "No me interesa para nada este mundo. Aparte, que lo primero que haría yo si fuese presidente del Barça es subir los abonos, por el bien del club. Son baratísimos y creo que es difícil competir en el mundo que estamos con unos abonos tan baratos". Y se puso él mismo como ejemplo: "Mis abonos los encuentro muy baratos: 30 euros por partido en una tribuna. Los del Madrid deben de ser tres veces más caros. Ahí hay un recorrido que se tendría que llevar a cabo".