Rubén de la Barrera abandona la Real Sociedad, ¿rumbo a Qatar?

Rubén de la Barrera (La Coruña, 1985) deja la Real Sociedad. El que fuera artífice del ascenso a Segunda de la Cultural hace dos temporadas, acaba de anunciar que deja el club donostiarra en busca de nuevos proyectos profesionales. "Quiero agradecer a la Real el que apostara por mí dándome una oportunidad única", señala en las redes sociales del club el hasta ahora segundo de Garitano. "Ojalá no sea un adiós sino un hasta luego y nuestros caminos se crucen de nuevo en el futuro", remarcó el entrenador en su despedida.

El técnico, de 33 años, podría recalar en Catar, concretamente en el Al-Sadd de Xavi Hernández, según publica en su edición digital La Voz de Galicia.

De la Barrera cambiaba la Cultural por la Real Sociedad a finales de la pasada temporada con la mente puesta en seguir creciendo como técnico. Una Cultural a la que llegó hace dos años logrando su ascenso a la categoría de plata -después de 42 años- en una de las mejores temporadas que se recuerdan en la capital leonesa. Un equipo que fue capaz de acabar primero de su grupo y que eliminó al Barcelona B en el primer cruce de play off subiendo directamente a Segunda. Más agridulce para el entrenador gallego fue la pasada campaña, donde no pudo mantener al conjunto leonés descendiendo en la última jornada tras perder contra el Numancia. Aún así, gran parte de la afición culturalista recuerda con cariño al ya ex de la Real Sociedad por los dos años de gran fútbol que dejó en León.