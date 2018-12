Rubiales, a las campeonas del mundo: "Muchas niñas quieren ser como vosotras"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, destacó este lunes en el homenaje a las campeonas del mundo de categoría sub-17 que "muchas más niñas" quieren ser como ellas tras su éxito en la cita de Uruguay.

Durante el acto celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Luis Rubiales recordó que tras la final del Mundial sub-20 que la selección española perdió le dijo a Eva Navarro, capitana del equipo sub-17, que volvería a sonreír "antes de lo que esperaba".

Pocas semanas después, la extremo del Levante levantó la copa que acredita a la selección española como campeona del mundo de categoría sub-17, en lo que supone el éxito más importante en la historia del fútbol femenino español ya que es su primer Mundial.

"Además de 21 campeonas del mundo tenemos a la Bota de Bronce y a a Bota de Plata, que además es la mejor jugadora del torneo, y a la mejor guardameta. Eso es posible por los valores de trabajo en equipo y por el compañerismo. Sé que estos días habéis aprendido de Toña Is muchas cosas de fútbol, pero también de la vida", remarcó el presidente de la RFEF durante su intervención.

Rubiales valoró al cuerpo técnico como "espectacular" y aseguró que "no" tenía palabras para agradecer su dedicación.

Especialmente, destacó la contribución del responsable del área de fútbol femenino de la RFEF, Rafael del Amo, quien debió abandonar la concentración antes de la final por el fallecimiento de su padre.

"Lo hizo sin molestar, por la puerta de atrás para que las chicas no se enteraran y no se alterara nada. Si alguien pelea por las chicas es él. Él pide lo posible y lo imposible para que tengáis los mejores materiales, los mejores profesionales y las mejores infraestructuras. Él contribuye para que no falte de nada", sostuvo Luis Rubiales.