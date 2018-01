«Sabemos el momento de la temporada en el que estamos»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Rubén de la Barrera esgrime que su equipo debe dar en el campo lo máximo para sumar tres puntos vitales ante el filial sevillista. Confía en la capacidad de su grupo para gestionar un partido decisivo para dar un paso más hacia el objetivo de la permanencia en Segunda División.

—¿Cómo son las sensaciones de cara al partido frente al Sevilla Atlético?

—Las sensaciones son buenas para jugar ante un gran equipo. Tenemos muchísimo que demostrar y debemos dar un paso al frente para seguir haciendo cosas importantes. La necesidad vuelve más peligrosos a los equipos. Estamos preparados. Sabemos en el momento de la temporada en el que estamos. Tenemos mucha competencia en el equipo. Eso obliga a dar la mejor versión de cada jugador. Esas dudas son buenas. Manejamos muchas opciones ahora para el once.

—¿Cómo valora al filial sevillista?

—El Sevilla Atlético es un equipo de grandes jugadores, que quizá empata mucho, pero que nos va a exigir muchísimo. Mucho ritmo, profundidad y calidad en ataque. Nos ocupa ser mucho mejor que ellos. Debemos hacerles ver que no será su momento.

—No se permiten fallos, ¿no?

—Los errores se clasifican de muchas maneras. Tenemos que evaluar todo lo que hacemos, y todo lo que nos permite ser competitivos y ganar. No tenemos que estar pendientes del resto, sólo de nosotros. No hay revisión de la línea de juego. Los errores propios deben ser minimizados. Estamos valorando muchas opciones, de las que puede beneficiarse el equipo. El cuerpo técnico tiene que valorar lo global, y no lo concreto. No podemos cambiar nuestra forma de pensar constantemente.

—¿Yosuke y David García ya están para entrar en el equipo?

—Yosuke y David ya están listos, como el resto de jugadores. A partir de ahí recuperamos esta competencia en cada puesto. Eso es muy bueno. Estamos viendo que el equipo tiene opciones reales de ganar en todos los campos de envergadura.

—¿Y Buendía?

—Emi es un jugador nuestro. No se ha dirigido a mí en absoluto en ninguna dirección. Seguimos en la misma normalidad de siempre. Entiendo un mayor compromiso cada semana que pasa por parte del grupo. Es una idea que se repite durante el curso.

—¿Cómo se encuentra el equipo?

—Un entrenador extrae el rendimiento de la plantilla que tiene. Finalizado el primer ciclo de competición, se ha exprimido al equipo, y se han evitado posiciones peligrosas. Ahora queremos mejorar resultados en esta segunda vuelta. La meta es sacar el máximo rendimiento del conjunto. Hemos conseguido encontrarnos fuera de la zona complicada en esta vuelta, y tenemos como objetivo mejorar todo lo conseguido en este tramo que llega ahora.

—¿Los guardametas seguirán alternándose en la portería?

—Bajo mi punto de vista, un portero es una posición más. Ambos tienen un gran nivel, y en relación a rendimientos se fomenta una competencia sana por el puesto. Es un espectáculo verlos en acción. Esta es mi idea de juego en cualquier puesto.