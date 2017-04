«Salí tocado. Le di muchas vueltas al último tiro»

La parte humana de las leyendas.. El próximo agosto cumplirá cuarenta años, pero todavía no le ha alcanzado la indiferencia como deportista. Pese a su larga trayectoria deportiva, a Juanín García le dolió especialmente no haber acertado el último tiro, que en el partido ante el Barcelona no sólo hubiese valido un empate de oro, sino también romper la histórica racha azulgrana de cuatro años sin perder y 115 partidos —con el del sábado uno más— sin conocer la derrota..



18/04/2017