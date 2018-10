La saltadora Concha Montaner se retira tras 20 años de carrera

La saltadora de longitud, Concha Montaner, señaló en su despedida oficial tras 20 años dedicada al atletismo que solo se da uno cuenta de lo que ha conseguido a lo largo de su trayectoria profesional cuando se retira. En un emotivo acto celebrado en la Fundación Trinidad Alfonso, la atleta valenciana estuvo rodeada de familiares, amigos, compañeros y entrenadores en su adiós oficial a la competición.

"Solo te das cuentas de lo que consigues cuando te retiras. Tengo la suerte de haber dejado yo el atletismo y no que el atletismo me dejara a mí. Ahora veo los sueños y objetivos que he ido consiguiendo porque cuando estás en activo solo estás centrada en el próximo reto", explicó.

En su carrera profesional consiguió disputar cuatros Juegos Olímpicos, fue medalla de bronce en el Mundial en pista cubierta de Moscú en 2006, plata en el Europeo en pista cubierta de Birmingham de 2007, campeona del mundo sub-20 en Chile 2000; mientras que a nivel nacional fue 18 veces campeona de España a nivel absoluto.

Concha Montaner lamentó no haber podido conseguir nunca superar la barrera de los siete metros, ya que su mejor marca personal fue un salto de 6,92 metros en 2005; así como haber disputado una final olímpica, tras haber participado en los Juegos de Sydney 2000, Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016.

Concha Montaner, en su despedida// MANUEL BRUQUE

La marginación de las mujeres

La atleta lamentó que siga existiendo desigualdad entre hombres y mujeres en el deporte. "Por mucho que la prensa saque ahora alguna portada, la desigualdad sigue existiendo, las mujeres no llenamos periódicos y aún no estamos al 50-50", recalcó.

Sobre la evolución del atletismo español en estas últimas dos décadas destacó que "ahora los atletas españoles compiten en más pruebas, no solo en las de fondo o medio fondo". "Ahora nos atrevemos con la velocidad, los saltos o el lanzamiento".

Tras dar por concluida su carrera deportiva, Montaner indicó que ahora se dedicará " a ser secretaria del C.A La Eliana para poder ayudar a los niños y a dedicar tiempo a mi familia, a la que se lo he robado durante muchos años".