La salvación aún hay que pelearla

otero conde | ponferrada

Posiblemente la Deportiva ni descienda ni juegue el play off aunque pierda los tres partidos que le quedan, pero lo cierto es que viviría con mucha incertidumbre la recta final. Y a más de uno aún le tiembla la canilla después de haber sumado dos puntos en las tres últimas jornadas, a pesar de hacer buenos encuentros.

Empate 2-2 fue el marcador de ayer, lo que deja 12º al cuadro blanquiazul, que ya se olvida de la Copa y aventaja al puesto de play out en cuatro puntos y al descenso en seis. Restan nueve por disputarse, pero lo cierto es que sigue habiendo muchos duelos directos tanto por arriba como por abajo de aquí al 13 de mayo. En un partido abierto y con alternativas, loco por momentos como los últimos disputados por la SD Ponferradina, se acabó produciendo un marcador que no satisface las necesidades de ninguno. La Deportiva no se ve salvada y el Rápido de Bouzas pierde puesto de play off en una recta final de Liga muy complicada y en la que el RC Celta B está como un avión.

Volvió Jon García al equipo inicial, pero no Saúl Crespo, lo que hizo que Andy repitiese en el mediocentro y Jorge García fuese uno de sus escuderos. El andaluz fue el mejor del conjunto berciano. Curiosamente Guille Donoso, a pesar de intentarlo todo, tuvo un partido bastante desafortunado.

Empezó el choque con una ocasión de Diego Diz, pero la Deportiva fue mejor en el primer cuarto del choque. Se adelantó con un gol de Cidoncha y gozó de cinco acciones de peligro. Pero el gol del rival, en el que Katxe se adelantó a la defensa para cabecear abajo y batir a Mandaluniz, hizo a la Deportiva perder en cierto modo su llegada e incluso el control. Tras el 1-1 se vivieron 22 minutos resumidos en un solo remate entre los dos contendientes. Fue de Yuri y atrapó sin problemas Brais Pereiro.

El primer tercio del segundo tiempo fue como la segunda mitad de la primera parte.

Dos tiros, dos goles

El cuadro aurinegro estuvo tremendamente efectivo. Sus dos únicos tiros entre palos acabaron en gol. En el minuto 60 y en una jugada perfectamente hilada en la que robó el balón en su frontal del área, el contragolpe acabó con un cambio de ritmo de Isma y un pase de la muerte para que el central Trigueros fusilase al arquero vasco del conjunto local. Le costó bajar a la Deportiva y lo pagó. Sin embargo y al revés que en el primer acto, el tanto del oponente hizo despertar a los pupilos de un Terrazas que quitó a Isi y dio entrada a Iago Díaz. El recién ingresado avisó en el minuto 67 con un remate alto de lo que sucedería acto seguido. Andy recibió un balón de Menudo en tres cuartos, avanzó dos pasos y sacó un trallazo a la escuadra ante el que nada pudo hacer el guardamallas visitante

El partido se abrió más que nunca, aunque la Deportiva fue mejor, llegó más y también todo coincidió con el despertar de Yuri, al que el linier anuló dos goles.

Andy y Yuri gozaron de sendas ocasiones, como también Carlitos y Katxe en el otro área. El árbitro, que había tenido un partido plácido, se complicó la vida en el último cuarto. Se le solicitó una mano de Colo en su área en los minutos finales. En tiempo de prolongación Isma tuvo su opción, pero también la Deportiva en su arte más utilizado de la temporada: el gol de última hora. Fernando Román lo tuvo en su cabeza en una falta lateral puesta en el área por Menudo, pero el testarazo se le fue algo cruzado a la derecha del portero foráneo.

La próxima cita para la Ponferradina será el domingo en O Roxo ante el Cerceda, colista y ya descendido, pero que está poniendo en muchos apuros a todos sus rivales. Ayer igualó un 2-0 al Coruxo, aunque acabó perdiendo en la recta final.