La salvación hay que sudarla

El golaverage particular perdido con el Racing de Ferrol o el igualado con el Real Valladolid B hacen que la Deportiva no pueda olvidarse de forma definitiva del descenso directo. La verdad es que tendría que ocurrir una hecatombe y una alineación de astros para que acabase ocupando el 17º lugar. Pero aquella derrota del 14 de enero en A Malata y los dos empates cosechados frente al Real Valladolid B hacen que haya que esperar como mínimo al desarrollo de la 37ª jornada para poder respirar con tranquilidad. De hecho, el sábado se disputa el Real Madrid Castilla-Racing de Ferrol. Si el conjunto de Ricardo López no vence, la Deportiva llegará a su partido del domingo contra el Toledo con el descenso directo lejos de su alcance. Y le tocará librar la 16ª plaza; la de play out. Aventaja en cinco puntos a la misma, hay varios conjuntos metidos por el medio y metidos en el ajo.

El Gimnástica Segoviana-Real Valladolid B del domingo puede ser la clave en la lucha por la salvación. Todos los equipos van a estar pendientes de ese encuentro. E incluso aunque la Deportiva no gane su partido, que acaba una hora antes del de La Albuera, podría respirar del todo teniendo en cuenta lo que pase en los demás encuentros.

Cerceda y Toledo ya no pueden alcanzar a la Deportiva, mientras que Gimnástica y Racing de Ferrol pueden alcanzarle, pero el conjunto segoviano tiene el golaverage perdido con el blanquiazul. Además, si el de la capital del acueducto iguala a puntos con la Deportiva, el Real Valladolid quedaría por debajo. Y si éste no pierde en La Albuera, la Gimnástica ya no podría alcanzar a la Ponferradina.

El gol de Fernando Román en Cerceda puede valer su peso en oro. E incluso perdiendo ante Toledo y Fuenlabrada, la permanencia podría ser un hecho, como ocurrió en el 2014. Entonces el equipo ganó en Jaén en la jornada 40 y perdió en la 41 y 42, pero se salvó. Llegó a la última fecha con una remota opción de descenso, que no se acabó dando. Eran tiempos de Segunda División A.

Ante el Coruxo, que ahora es 16º, el golaverage está igualado, pero no parece probable que el conjunto olívico vaya a enjugar una diferencia de goles en su balance de -20. La Ponferradina tiene +3. El coeficiente particular ganado a Guijuelo, Pontevedra y Gimnástica Segoviana es un aval para no sufrir.