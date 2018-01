Sánchez Flores: "Si el Barça puede ensañarse con nosotros, se ensañará, seguro"

¡Uf! Muy, muy, contento Quique Sánchez Flores con la prensa que sigue al Espanyol no está. La verdad. En un conferencia de prensa en la que se habló mucho de las cosas que el ‘mister’ blanquiazul quiere tratar de hacer “diferentes” mañana frente al Barça “porque lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha servido para ganarles y debemos tener en cuenta que si el Barça puede ser dañino con nosotros, lo será, si se pueden ensañar con nosotros, se ensañará”, hubo dos o tres respuestas del técnico que mostraron su dolor por la manera que, en el ‘caso Stoke City’, se ha sentido tratado o maltratado. Fue solo un aparte, pero Sánchez Flores está dolido. Y mucho.

Grandes elogios a Valverde

Respecto al partido, cuyo juicio y planteamiento estuvo salpicado de grandes, enormes, tremendos elogios hacia Valverde (“es amigo, le admiro, le aprecio, es la normalidad personificada, vemos el fútbol parecido y a mí la gente normal me seduce y, por tanto, se merece todo lo bueno que le ocurra”), Messi (“no habrá marcaje individual y es uno de los grandes, el mejor, de los pocos deportistas que me han hecho sentarme ante un sofá frente a la tele y verle jugar, junto a Maradona, Ronaldo o Jordan”) e Iniesta (“es uno distinto, diferente, si él no juega es otro fútbol y sus compañeros lo saben por sus registros, su visión, sus pases”), Sánchez Flores cree que en el fútbol todo es posible. “Así que estoy convencido de que podemos eliminar al Barça, aunque también somos conscientes que nos enfrentamos a un equipo al que nunca hemos ganado en Cornellá y que vendrá a nuestro campo a por el partido”.

El partido que espera

Sánchez Flores quiere, desde luego, un partido en el que su equipo se sienta protagonista. “Nada de que esto es un partido de 180 minutos. ¡Ni hablar! Vamos a por los 90 primeros minutos, que son los que deben darnos la vida, la posibilidad de ser semifinalistas. Insisto, en fútbol no hay imposibles. Hoy hemos hablado con los chicos y muchos de ellos han jugado este partido mil veces, en infantiles, cadetes, juveniles y grandes. Ellos saben mejor que nadie lo que duele perderlo y lo felices que son ellos y la hinchada perica cuando se gana. Y desde ese sentimiento vamos a tratar de hacer algo distinto pues con lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha llegado”.



Ernesto Valverde y Quique Sánchez Flores volverá a enfrentarse mañana en Copa. / EFE / ALEJANDRO GARCÍA

Ni que decir tiene que Sánchez Flores está convencido de que mañana, en Cornellá, se verá al mejor Barça “pues llevan una trayectoria impecable”. No sabe si al Barça de siempre (4-3-3) o a los diversos Barça que ha probado Valverde (4-1-4-1 o 4-4-2). “Solo sé que tiene unos jugadores estupendos y físicamente muy, muy, poderosos. Y Ernesto ha sabido superar, no solo la salida de ese jugador que se fue a Francia (no nombró a Neymar) y muchas otras dificultades para ser líder en todo”. Eso sí, Sánchez Flores teme la segunda parte del Barça. "El tiempo juega siempre a favor de este Barça, que te desgasta mucho, mucho, durante el primer tiempo. Tú te gastas persiguiendo la pelota, presionándoles y, luego, ellos aprovechan la segunda parte para machacarte y eso hay que tenerlo en cuenta".

El técnico españolista no quiere un partido tosco, sucio, bruco. “Pero sí prefiero un partido fuerte, duro. Quiero que los míos metan la pierna. Prefiero acabar con cuatro amarillas, que con ninguna. Somos polos opuestos, ellos tienen lo que tienen, han hecho muchas cosas buenas en 10 años y nosotros hemos pasado por serias dificultades. Pero, insisto, ellos, si pueden ensañarse con nosotros, se ensañarán”. Sánchez Flores cree que no hay mayor motivación para sus jugadores que intentar ganar al Barça, al eterno rival. “Queremos transformar esa motivación, la rivalidad, la energía que todo ello provoca en energía positiva, en energía inteligente”.

Sánchez Flores reconoció que el Espanyol, el club, la plantilla, el cuadro técnico está en un buen momento “conscientes de que la segunda vuelta será parecida a la del año pasado. Mis jugadores mastica y leen mucho mejor ahora los partidos, tienen más confianza y el pulso con el Barça llega en un buen momento. No, no, no es un marrón enfrentarnos a ellos ahora. Insisto, los podemos eliminar”.

Pulso con la prensa

Y, entre medio de todo el fútbol, el pulso con la prensa especializada, es decir, la prensa que, habitualmente, sigue al Espanyol. “Simplemente, no me conocéis. No hablo de que hayáis sido injustos conmigo, no. Os respeto. ¿Si sois más duros que en otros sitios?, bueno, no conocéis Valencia, Real Madrid, Atlético…pero es que, además, muchos de vosotros tenéis un sentimiento perico que, a veces, os sale fuera. Para vosotros tampoco es fácil apartar esas emociones. Pero yo doy y he dado mucho por este club. Doy mucho la cara por el Espanyol. Estando aquí es fácil equivocarse y yo creo que me he equivocado poco”. Todo parece indicar que Sánchez Flores está quejoso de que se haya difundido que ha estado meditando dejar el Espanyol y fichar por el Stoke City inglés.