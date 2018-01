Sancionan a Sainz por golpear el 'quad' del fundador de Booking.com

Los comisarios del Dakar 2018 penalizaron hoy al español Carlos Sainz (Peugeot), líder del rally en coches, con 10 minutos tras una reclamación presentada por el piloto de ‘quads’ holandés Kees Koolen, fundador y ex CEO de Booking.com, quien le acusaba de no haberle socorrido tras golpearle en un adelantamiento.

Tras la penalización, Sainz continúa en la primera posición de la clasificación general, con una ventaja de 56 minutos sobre el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) y de una hora y 3 minutos sobre el francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), cuando restan cinco etapas por disputarse. Tanto Peterhansel como Al-Attiyah también fueron acusados por Koolen, pero la organización del rally no ha sancionado ni a ‘Monsieur Dakar’ ni al catarí ‘príncipe del desierto’.

El incidente se produjo en la quinta etapa del rally, entre Arequipa (Perú) y La Paz, y los comisarios lo resolvieron hoy tras escuchar a las partes implicadas, en una jornada sin competición después de que se cancelara la novena etapa, entre Tupiza (Bolivia) y Salta (Argentina), por lluvias caídas en la zona de salida.

La defensa de Sainz

Sainz, su copiloto Lucas Cruz y el director del equipo Peugeot, Bruno Famin, declararon este lunes ante los comisarios de la carrera. El piloto madrileño aseguró a los periodistas que no hubo contacto alguno entre los dos vehículos porque no lo sintió ni tampoco pudo ver ninguna incidencia por el retrovisor.Sainz comentó que el holandés no se vio afectado, pues continúa en carrera y es octavo en la clasificación general de ‘quads’ que lidera el chileno Ignacio Casale.

Koolen es, sin duda, uno de los participantes más ricos del Dakar. Este emprendedor empresario holandés, de 52 años, fundó Booking.com, el mayor buscador online de reservas de hoteles, con más de un millón y medio de establecimientos en 226 países y más de un millón de reservas al día.

Koolen, que vive en una lujosa autocaravana en el Dakar “porque este año quiero acabar en el podio en la categoría de ‘quads’”, declaró recientemente al diario ‘Marca’, compara la creación de una empresa como Booking.com con el desafío que supone el Dakar. “Crear una compañía como Booking de la nada, que fue la primera del mercado en su sector, es como si estuvieras solo en el desierto, sin nadie que te ayude. Tienes que hacerlo todo tu mismo, debes navegar muy bien y mantener la concentración. Si estás cruzando el desierto y no sabes dónde vas, lo que tienes que hacer es una reunión para informarte y asesorarte lo mejor posible”.

Eso sí, finalmente, después de ser incluso su CEO, Koolen y sus socios acabaron vendiendo Booking.com a la compañía estadounidense The Priceline Group. Lo cierto es que, pese a la protesta que planteó ante la organización del Dakar contra Sainz, Peterhansel y All-Attiyah, Koolen tiene muy difícil alcanzar su sueño de este año, el podio en la categoría de ‘quads’, ya que es octavo a cuatro horas del líder, el chileno Ignacio Casale, y a dos horas del tercer clasificado, el último escalón del podio, ocupado por el argentino Nicolas Cvigliasio. Eso sí, queda aún toda la segunda semana del Dakar.