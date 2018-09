Santos y Sao Paulo empatan en el clásico paulista

El clásico paulista se disputó el domingo cuando Sao Paulo visitó Vila Belmiro para enfrentarse al Santos, club que dio origen a jugadores talentosos como Pelé o Neymar.

Pese a lo fundamental que resultaban los tres puntos para ambos equipos, Santos y Sao Paulo igualaron sin anotaciones en una fría tarde. Con este resultado, los dirigidos por Diego Aguirre llegan a 50 puntos, pero esperan el resultado del Internacional cuando visite a Chapecoense este lunes, ya que en caso de ganar, tomará el primer lugar del Campeonato Brasileño de fútbol.

El resultado tampoco benefició a Santos, que apenas llega a 32 puntos y es octavo en la clasificación.

A ficha e as fotos do clássico na Vila Belmiro estão no site oficial. Confira: https://t.co/JAhKjoFzZb pic.twitter.com/iNO8738zos