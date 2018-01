Saúl, de promesa a realidad

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | LEÓN

Saúl Ordóñez de el salto de calidad en 2017. Y lo hacía para demostrar que ya no es una promesa sino una realidad como uno de los referentes del medio fondo español. Su título en la prueba de 800 metros en la que superaba a varios pesos pesados de la distancia como Kevin López fue el mejor aval para el atleta entrenado por Uriel del Reguero (el mismo que dirige los pasos de Nuria Lugueros).

Prueba de ello es la catalogación que para los rectores de la Federación Española ha alcanzado el berciano, considerado como una de las revelaciones del pasado año y un valor para que esta distancia vuelva a contar con una presencia notoria en las pruebas a nivel internacional.

Saúl Ordóñez demostró con creces que merecía ir al Mundial tras imponerse en el campeonato de España al cualificado trío que acudió a Londres. De hecho, el discípulo de Uriel Reguero (que poco antes había mejorado ligeramente sus 1:47:13 de 2015, año en que fue subcampeón de Europa sub-23) registró cuatro días después unos espectaculares 1:45.28… pero ya fuera del plazo de mínimas.

Para el leonés el Campeonato de España se convirtió en la mejor constatación de que su madurez atlética, a pesar de contar con 23 años, es ya una realidad. Y también su presencia entre la selecta nómina de corredores llamados a tirar del carro del medio fondo del atletismo nacional.

Para 2018 el objetivo del atleta del New Balance no es otro que reafirmar su jerarquía. Ya no es una alternativa sino una realidad y un claro candidato a los puestos de honor. Su reto más importante y a corto plazo, en este caso en la temporada en pista cubierta, pasa por el Nacional y la opción de acudir al Mundial de Birmingham.

Más adelante y en este caso en la campaña estival el Campeonato de España también aparece entre sus objetivos y con ello también el poder lograr el billete para el Europeo

Con la temporada de cross en la que a punto estuvo de acudir al Europeo en la selección de relevos, Saúl tiene ahora por delante una preparación importante. Precisamente en unos días tomará parte en la Reunión Internacional de Dortmund, en este caso en los 1.500 metros para luego centrarse en los 800 metros. Y todo para mejorar un 2017 que para el atleta berciano se convirtió en el mejor de su trayectoria. Y con 23 años. Ahora espera mejorarlo con resultados y éxitos.