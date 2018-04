Saúl Tejada vuelve a casa

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Saúl Tejada (Cembranos, 1985), el Huracán leonés campeón de España de los pesos gallo ya está en su casa de Cembranos. Su padre, Isidro Tejada, adapta la vivienda para que todo sea más fácil para habitar en el hogar familiar. «A Saúl se le nota muy alegre con su retorno de nuevo a casa. Aquí estoy habilitando la vivienda para que Saúl esté cómodo», expresa su padre Isidro Tejada con tono emocionado, pero con su rostro pleno de satisfacción por tener a su hijo en casa, en Cembranos, donde todo el vecindario le quiere y le da la bienvenida de nuevo al que será su campeón para siempre.

Saúl Tejada sigue disputando desde hace justo un año y medio el combate más duro de su vida. El leonés Saúl Tejada continuará la rehabilitación en un centro de León, después de que el seguro de la Federación de Boxeo haya finalizado por ese año y medio concedido. Un seguro que ha cubierto los gastos de rehabilitación de Saúl Tejada durante los dieciocho meses que ha evolucionado en su recuperación, a razón de 10.000 euros mensuales. «El centro de rehabilitación de Aljarafe (Sevilla), al que fue trasladado para su recuperación, se pondrá en contacto con el centro de León para que conozca los métodos de rehabilitación realizados durante este año y medio en Aljarafe», explica el padre de Saúl.

Saúl Tejada se restablece poco a poco de la lesión cerebral que sufre desde octubre de 2016 tras la pelea por el título nacional del peso gallo en La Coruña ante el gallego Moncho Miras. Saúl Tejada progresa en su recuperación. El leonés evoluciona en su estado de salud. «Reconoce a la gente, mueve las manos, se peina, come, sujeta por sí mismo y mueve la cabeza y se muestra más activo en cuanto a los movimientos de algunas partes de su cuerpo», indica Isidro Tejada.

El optimismo crece al mismo ritmo que progresa su recuperación. Además, «escucha lo que se le dice y es capaz de efectuar algunos movimientos con sus manos, aunque todavía no se expresa verbalmente. Con la ayuda del logopeda esperamos que poco a poco lo haga». A continuación, indica el padre de Saúl: «Sostiene el cuello, entiende lo que se le dice porque te responde con la cabeza, pero hablar todavía no habla. Además, te responde escribiendo con un bolígrafo en el papel. Te dice de esta manera sí o no. Además, es capaz de escribir su nombre. Avanza lentamente. Cada día le vemos mejor».

«Avanza en su recuperación, aunque nadie se atreve a ir más allá en las valoraciones sobre como y hasta donde progresará su estado de salud. El paso de las horas y de los días dirán cómo es su progresión», afirma el padre de Saúl.

‘Huracán’ Tejada evoluciona muy bien, pero la recuperación, según afirma el padre de Saúl, va a ser muy lenta y «es necesario tener mucha paciencia para ver si se siguen produciendo las reacciones que todos deseamos», mantiene.

«Somos optimistas en que la recuperación vaya hacia adelante», expone Isidro Tejada, que reconoce: «Saúl quiere hablar, porque hace la mueca de querer hablar, pero de momento no lo hace». Mientras, todo el pueblo de Cembranos habla por su campeón: «¡Ánimo Saúl! ¡Fuerza! ¡Todos estamos contigo!».