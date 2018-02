Saúl tendrá dorsal en el Mundial

MIGUEl ÁNGEL TRANCA | León

Saúl Ordóñez debutará en Birmingham en un Mundial sénior. El atleta berciano será uno de los 17 representantes de la delegación española en un campeonato que para él supone alcanzar el objetivo fijado para este 2018 y también el reconocimiento a sus esfuerzos por vestir de internacional.

Aunque el atleta entrenado por Uriel del Reguero se quedaba a apenas 46 centésimas de la mínima exigida por la Federación Española su posición destacada en el ránking mundial le ha valido para que la IAAF le repesque para el campeonato. Sus resultados y marcas han sido determinantes para que a principios de marzo pueda incluso dar un paso hacia adelante y se convierta en protagonista de un Mundial al que llega dispuesto a darlo todo. «Estar en Birmingham supone para mí hacer realidad un sueño. estrenarme a nivel de selección en un torneo sénior. Era el objetivo para este año y lo he logrado», remarca el ochocentista berciano que en su alegría agradecía ayer a Kevin López su deferencia para abrirle las puertas a Birmingham. «Por mejores marcasen el último año él estaba por delante de mí pero me ha cedido ese puesto. Y se lo agradezco porque representa mucho. He trabajado duro para estar en el Mundial y al final podré tener un dorsal en la prueba».

Respecto a sus objetivos Saúl precisa que después de la tensión que ha supuesto el luchar durante los últimos meses por lograr la mínima «ahora llega la tranquilidad» aunque también avisa. «No voy a ir a Birmingham de visita sino a competir. Sé que lo tendré difícil para meterme en la final. Estamos hablando de un Mundial y habrá una competencia enorme (entre ella el también español Álvaro de Arriba), pero voy a darlo todo para intentar meterme en la final. No será fácil aunque mi momento de forma y las ganas que tengo de hacerlo bien deben tirar de mí».

El campeón de España de 800 metros al aire libre y subcampeón en pista cubierta (hace unos días en Valencia donde en la semifinal firmaba el récord del torneo con 1:47.17) precisa que el Mundial será su última competición en pista cubierta del año. «He tenido unos meses intensos y después del campeonato espero tomarme unos días para descansar y luego empezar a preparar la temporada al aire libre».

Saúl es consciente que viaja a Birmingham con el billete alcanzado tras unos meses notables con podios en Alemania (dos), en Sabadell y el Nacional de Valencia. Y que para él en su debut internacional absoluto con España debe dar lo mejor. «Para mí es un orgullo representar a España. Y más en un Mundial al que aspiran todos. Y yo puedo estar en él... para ser protagonista».