La SD Ponferradina concreta la incorporación del sevillano Son

Son seis con Son. La Deportiva hizo público ayer el fichaje de Francisco Javier Hidalgo Gómez, cuyo interés ya avanzábamos en las últimas horas. Son, que es su nombre deportivo, sigue a Óscar Sielva, Pablo Trigueros, Luisma Villa, David Grande y Pablo Espina como incorporaciones de cara a la temporada 2018-2019.

Nacido en Sevilla en 1994 y forjado en la cantera del Real Betis Balompié, Son prometía en su la parte final del fútbol formativo. Sin embargo, aún no ha llegado a dar el salto al fútbol profesional, aunque en el Levante UD estuvo a punto de hacerlo el pasado campeonato. Formaba parte del filial granota.

El club anunció ayer el fichaje de Son como lateral derecho, puesto en el que ha jugado en diversas ocasiones, entre ellas en alguna fase de la pasada Liga. Sin embargo, en la mayoría de la misma lo hizo de extremo izquierdo y de hecho llegó a totalizar seis dianas, lo que supone su mejor registro como jugador de Segunda División B.

Tras salir de la cantera verdiblanca y pasar Sevilla Este, Cerro, Huéver, Nervión y CD Alcalá, dio el salto a Segunda División B enrolándose en las filas del San Roque de Lepe. Su buena temporada le supuso incorporase en la posterior campaña al UCAM CF, en el que coincidió con Pablo Pallarés, ex jugador de la Ponferradina. En enero del 2016 Son salió cedido al CF Villanovense.

30 partidos y tres goles fueron sus números en el filial del Levante, con el que no pudo lograr la permanencia. Raúl Moreno, también ex deprtivista, lo impidió en la tanda de penaltis del play out.

Durante esta última temporada ha militado en el Barakaldo CF, en el que ha sido uno de los jugadores más destacados, jugando 32 encuentros y alcanzando la cifra de seis goles.